Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что реставрация здания астрономической обсерватории в Николаеве должна осуществляться в рамках государственной программы «Большая реставрация».

Об этом он сказал, презентуя основные задачи и планы культурной сферы области во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

Данная программа предполагает реставрацию и достройку около 150 культурных памятников во всех регионах страны. По словам Юрия Гранатурова, вопрос только в том, удастся ли освоить какие-то средства в этом году, либо получится только прийти к проектным работам. При этом чиновник считает, что главным исполнителем работ должна выступить Николаевская облгосадминистрация в лице управления капитального строительства.

— Обсерватория в государственной собственности на балансе Министерства образования Украины. Мы взяли над ней полное кураторство, подготовили заявку на участие в конкурсе «Большая реставрация», который предполагал общую сумму в 245 миллионов, но не менее 150 миллионов гривен с расчетом на то, что в первый год строительства будет 25 миллионов на определенные виды работ. Эта заявка принята Министерством культуры и информационной политики, рассматривается. После этого она должна быть передана в виде государственной субвенции в рамках этой программы на Министерство образования. Потом будет определен исполнитель работ. Обсерватория – логична, но там нет в штатном расписании людей, которые это сделают. Вполне вероятно, что на следующей неделе будем общаться в министерстве на предмет того, чтобы определили главным исполнителем работ Николаевскую облгосадминистрацию в лице управления капитального строительства, - рассказал Юрий Гранатуров.

При этом прозвучало, что есть «некоторое непонимание у различных работников местного уровня».

— Мы очень этого хотим, но пока разбиваемся о стену недопонимания некоторых людей. В Киеве взаимопонимание есть, нас поддерживают. Будем надеяться и это однозначно, что будет реставрация обсерватории, вопрос только в том, удастся ли освоить средства в этом году, либо только прийти к проектным работам, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, 200-летие обсерватории Николаева отметят на общегосударственном уровне.

Николаевская астрономическая обсерватория основана как морская обсерватория в 1821 году. С 1912 по 1991 год существовала как южное отделение Пулковской обсерватории. В 1992 году стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института. В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

Напомним, в апреле 2014 года сообщалось, что комплекс научно-исследовательского института «Николаевская астрономическая обсерватория» будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году стало известно, что обсерватория снова претендует на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще с 14 объектами, которые расположены в Украине.

2 октября 2019 года Верховная Рада Украины признала утратившим силу «Закон Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», в который была включена Николаевская астрономическая обсерватория. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа» с просьбой не допустить приватизации Николаевской астрономической обсерватории.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.