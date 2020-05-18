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Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.
Об этом говорится в ответе регулятора на обращение в Верховную Раду жительницы Николаева Анны Цымбал.
Выпуск 35 тысяч экземпляров памятной монеты запланирован на февраль следующего года.
«Мною было направлено обращение к ВРУ с просьбой включить в Постановления о праздновании памятных дат и юбилеев, которые отмечаются на государственном уровне. В 2021 году- 200-летие со дня основания Николаевской астрономической обсерватории (основана в 1821 году). Понимаю, что это маленькие шаги (для кого-то важные), но я считаю, что в Украине идет тотальное недофинансирование объектов исторического наследия, следствием которого станет их разрушение. Именно поэтому считаю, что нужно при каждой возможности обращаться за помощью и искать варианты сохранения исторических памятников, хотя бы на слуху», — написала она.
Ранее сообщалось, что в Николаеве разрушается админздание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».
Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.
Об этом говорится в ответе регулятора на обращение в Верховную Раду жительницы Николаева Анны Цымбал.
Выпуск 35 тысяч экземпляров памятной монеты запланирован на февраль следующего года.
«Мною было направлено обращение к ВРУ с просьбой включить в Постановления о праздновании памятных дат и юбилеев, которые отмечаются на государственном уровне. В 2021 году- 200-летие со дня основания Николаевской астрономической обсерватории (основана в 1821 году). Понимаю, что это маленькие шаги (для кого-то важные), но я считаю, что в Украине идет тотальное недофинансирование объектов исторического наследия, следствием которого станет их разрушение. Именно поэтому считаю, что нужно при каждой возможности обращаться за помощью и искать варианты сохранения исторических памятников, хотя бы на слуху», — написала она.
Ранее сообщалось, что в Николаеве разрушается админздание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром».