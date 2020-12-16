В среду, 16 декабря, Верховная Рада приняла постановление «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2021 году» - в перечень самых важных событий в общественно-политической жизни Украины включили 200-летие Николаевской астрономической обсерватории.

Проект №4478 поддержали 238 народных депутатов, документ опубликовали на официальном сайте Рады.

200-летие должно отмечаться на общегосударственном уровне.

Также документом создаются «надлежащие правовые основания для организационной подготовки к празднованию».

Авторами документа выступили нардепы от «Евросолидарности» и «Слуги народа». Среди них - Владимир Вятрович, София Федына, Никита Потураев, Евгения Кравчук и другие.

Николаевская астрономическая обсерватория основана как морская обсерватория в 1821 году. С 1912 по 1991 год существовала как южное отделение Пулковской обсерватории. В 1992 году стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института. В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

Напомним, в апреле 2014 года сообщалось, что комплекс научно-исследовательского института «Николаевская астрономическая обсерватория» будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году стало известно, что обсерватория снова претендует на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще с 14 объектами, которые расположены в Украине.

2 октября 2019 года Верховная Рада Украины признала утратившим силу «Закон Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», в который была включена Николаевская астрономическая обсерватория. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа» с просьбой не допустить приватизации Николаевской астрономической обсерватории.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.