В рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» в понедельник, 22 февраля, пишут НикВести.

— В этом году мы начали программу «Большая реставрация». Речь о восстановлении украинских замков, музеев, наших театров, других жемчужин нашего исторического и культурного наследия. За три следующих года будет отреставрировано около 150 таких объектов по всей Украине, - сказал Владимир Зеленский.

Как сообщил министр культуры Александр Ткаченко, в список войдет реставрация здания астрономической обсерватории в Николаеве. По его словам, также рассматривается вопрос создания музея ракетных войск стратегического назначения на границе Николаевской и Кировоградской областей.

— Я приведу пример всего нескольких проектов, которые мы предлагаем совместно с областными администрациями внести в список в этом году. Мы распределили их на аварийные проекты — те, которые находятся в плохом состоянии, и мы начали в этом и в прошлом году их реставрировать. Реставрация — это главный акцент. В Киеве это, например, национальная филармония, которая находится в самом центре города. В Черновицкой области это, например, университет. Мы говорим не только об объектах, которые подчинены нашему министерству. В Черниговской области — это реставрация объекта «Палацовий комплекс» в Качановке. Во Львовской области мы продолжаем строить их золотую подкову — это реставрация в Подгорецком замке. В Николаевской области — это реставрация объекта национального значения «Николаевская астрономическая обсерватория». Мы также хотим поднять вопрос создания музея ракетных войск стратегического назначения, который находится на границе Николаевской и Кировоградской областей, - сказал Александр Ткаченко.

Николаевская астрономическая обсерватория основана как морская обсерватория в 1821 году. С 1912 по 1991 год существовала как южное отделение Пулковской обсерватории. В 1992 году стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института. В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

Напомним, в апреле 2014 года сообщалось, что комплекс научно-исследовательского института «Николаевская астрономическая обсерватория» будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году стало известно, что обсерватория снова претендует на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще с 14 объектами, которые расположены в Украине.

2 октября 2019 года Верховная Рада Украины признала утратившим силу «Закон Украины о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», в который была включена Николаевская астрономическая обсерватория. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко обратилась к народным депутатам Украины от партии «Слуга народа» с просьбой не допустить приватизации Николаевской астрономической обсерватории.

Также сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.