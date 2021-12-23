Губернатор Виталий Ким, глава облсовета Анна Замазеева, глава парламенсткой фракции «СН» Давид Арахамия

Вчера, 22 декабря, в Николаеве состоялся партийный съезд «слуг народа» и пресс-конференция по его итогам. И, конечно же, к журналистам они вышли не с пустыми руками, а с новыми обещаниями. И если вам иногда кажется, что у наших политиков память коротковата, то вам не кажется. Но мы помним все. И даже можем сопоставить старые обещания с новыми и посмотреть, что из этого получилось.

Итак, чего наобещали, переобещали и дообещали в канун Нового года.

Реконструировать Дом офицеров флота: разработать проект до конца апреля 2022 года, а деньги на него снять с ремонта здания Старофлотских казарм. Реконструировать и переименовать парк Победы за год-полтора. Проектную документацию собираются сдать до мая 2022 года. Отремонтировать санаторий «Южный». Дата не озвучена Построить первый отстойник для фур под Николаевом. Закончить обещают до начала лета 2022 года.

Снова о реконструкции ДОФа

В Николаеве снова заговорили о реконструкции Дома офицеров флота. И если на протяжннии года не могли определиться с тем, что в здании можно разместить, то теперь вроде как приняли окончательное решение. В отремонтированный ДОФ хотят переселить областную филармонию. Кстати, еще совсем недавно вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров говорил о переговорах с собственником Дома культуры «Строителей» по поводу выкупа ДК под филармонию. И даже сообщал, что цену удалось снизить на 30%.

Деньги на проектно-сметную документацию, как пишут «Новости-Н», решили снять со Старофлотских казарм. При этом глава парламентской фракции Давид Арахамия во время пресс-конференции упомянул, что якобы ранее «слуги» не обещали реконструкцию ДОФа, хотя николаевцы помнят это обещание в один из визитов Владимира Зеленского в Николаев.

— Будет лучше сделать ДОФ, чем доделывать Старофлотские казармы. Объективно. Поэтому надо «переобещать». ДОФ мы не обещали и это емкий, большой, тяжелый проект, плюс это памятник архитектуры, что усложняет дело — условно: то, что стоит отремонтировать за гривну, если это памятник архитектуры, то цена уже 4 гривны. И мы на внутреннем совете решили, что в этом случае для общества важнее филармония, чем вторая очередь музея. Филармония уже 30 лет ждет помещение. Мы считаем, что надо честно людям сказать: обещали Старофлотские, но поняли, что есть филармония. Вместо Старофлотских казарм ресурс будем перенаправлять в филармонию, — заявил Давид Арахамия.

Стоимость реставрации ДОФа, по словам главы ОГА Виталия Кима, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.

— Есть предварительные договоренности с Офисом Президента по поводу того, что это будет построено в проекте «Большая реставрация». Но чтобы попасть в программу, мы должны разработать проект не позднее апреля, — подытожил Виталий Ким.

Отметим, что ДОФ является коммунальной собственностью Николаева, а не области. Сомнения могут возникнуть и в соответствии здания потребностям филармонии. По словам экс-начальницы управления культуры Николаевской облгосадминистрации Светланы Гладун, зал ДОФа может вместить до 200 человек, а сцена рассчитана всего на 10 артистов. А учитывая статус памятника архитектуры, перепланировку сделать там нельзя.

Напомним, что в августе прошлого года во время визита в Николаев президент Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению Давида Арахамии.

В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.

Скриншот с сайта Президента Украины

В итоге здание не попало в проект. В марте 2021 года Виталий Ким объяснил это тем, что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

А вот Давид Арахамия озвучивал совсем другую причину — сокращение бюджета программы, вызванное борьбой с пандемией коронавируса. Он также отметил, что если бы местная власть запланировала хотя бы часть средств на реконструкцию здания Офицерского собрания, тогда народным депутатам было бы проще выбить деньги у государства.

А уже спустя несколько месяцев в ОГА заявили, что рассматривают вариант размещения в ДОФе пятизвездочного отеля. Тогда же Виталий Ким упомянул об обещании отремонтировать здание, возложив ответственность за процесс на Минкульт.

— Уточню, что президент давал поручение министру культуры относительно реализации этого проекта, а не ОГА, — сказал Виталий Ким.

Еще одна попытка реконструировать парк Победы

На пресс-конференции Давид Арахамия, Анна Замазеева, Виталий Ким и первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков подписали меморандум о привлечении инвестиций для изготовления проектно-сметной документации реконструкции парка Победы.

Срок ее разработки, пишут «Новости-Н», определили максимум в 4 месяца.

— Если все будет идти хорошо, то уже с мая-июня месяца мы сможем начать строительные работы, — сказала Анна Замазеева.

Заплатить за проект 9,6 миллиона гривен собирается Николаевский глиноземный завод, заявил Давид Арахамия.

Анна Замазеева отметила, что сотрудничество с НГЗ иллюстрирует взаимодействие власти с социально-ответственным бизнесом, пишет издание. При этом еще несколько недель назад она говорила, что завод наносит Николаеву больше вреда, чем помогает.

Саму реконструкцию планируют проводить за счет бюджетных средств и денег инвесторов. И, как пообещал Давид Арахамия, закончить парк планирубт в течение 1-1,5 лет.

О планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили еще в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны.

В 2019 году состоялся конкурс Ukrainian Urban Awards, в котором в номинации «Урбанистическое пространство и ландшафт/Нереализованный проект» победил проект«Николаевский Парк Победы» одесского архитектора Ильи Темнова, компаний «M3 architects» и «Южный город». Он был разработан на основании исследований Агентства развития Николаева и Urban Inst. с учетом действующих архитектурно-строительных, градостроительных, санитарных и экологических норм и правил.

После вопросом реконструкции парка занялась Татьяна Домбровская и ее общественная организация «Майбутнє Миколаєва», которая сейчас возглавляет фракцию «Слуги народа» в Николаевском горсовете. Также сообщалось, что депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Юрий Степанец ведет переговоры с японским посольством в Украине о привлечении грантовых средств на обустройство инклюзивного пляжа на территории парка «Победа».

Санаторию «Южный» быть или не быть?

Накануне партийной конференции Анна Замазеева объявила о подписании меморандума с меценатами, которые изъявили желение оказать коммунальному учреждению финансовую помощь в размере 10 миллионов гривен.

— Поддержка в 10 миллионов гривен станет первым знаковым шагом к масштабной трансформации «Николаевского детского санаторного центра «Южный» в современное учреждение для детей, оснащенное по всем стандартам, — подчеркнула Анна Замазеева.

В связи с этим глава облсовета сообщила, что вскоре начнут ремонт пищеблока (в том числе и помещения столовой), одного из корпусов, а также озеленение и ландшафтные работы.

Отметим, что в июне Анна Замазеева называла развитие санатория «Южный» одним из главных достижений своей работы. Тогда она заявила, что филиал «Южного» в Рыбаковке откроется уже этим летом и сможет принимать посетителей по путевкам, в том числе, выданным по социальным программам. Глава облсовета также утверждала, что договорилась насчет выделения полумиллиона евро спонсорских средств для восстановительных работ. При этом в комментарии «Шиповнику» Анна Замазеева говорила, что инвестором явлется компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Также глава облсовета рассказывала о новом меню, которое составят для детей рестораторы из Одессы.

Отстойник для фур уже этим летом

Участок, рядом с которым планируют строить отстойник

На пресс-конференции «слуг народа» Анна Замазеева напомнила о планах строительства отстойника для фур под Николаевом. Если раньше глава облсовета говорила, что он появится в следующем году, то теперь назвала дедлайн — апрель-май 2022.

Анна Замазеева рассказала, что «на сегодняшний день уже почти окончена проектная документация, которая согласована с министерством инфраструктуры». Кроме того, решается вопрос землеустройства и землеотведения, пишет издание «Преступности.НЕТ».

— Как только будут благоприятные погодные условия, то начинается строительство. Дедлайн — апрель-май. Мы уже подошли к тому, чтобы в следующем году жители города не чувствовали такого напряжения, когда мы видим скопление грузового транспорта... Там будет зона сервиса для водителей, чтоб у них были нормальные условия. Также там будут оформляться документы, чтобы они (грузовики, — прим.) проезжали в наш морской порт. Условия будут выполнены, как в лучших европейских традициях... Как известно, у нас узкий въезд в порт, и, как правило, оформление одной машины — 15 минут, там собирается огромная очередь. Благодаря QR-коду это будет занимать минуту, — сообщила она.

Безусловно, все планы, идеи и обещания звучат как минимум привлекательно. Напомним, что перед местными выборами в 2020 году «слуги народа» дали целый ряд обещаний, которые находятся в процессе выполнения.

Например, возрождение судостроения в Николаеве с 20 тысячами новых рабочих мест и завод, ремонтирующий военные корабли. Также строительство тоннеля в Корабельном районе, который собираются проектировать только в 2022-м. Модернизация аэропорта, который до сих пор не попал в национальную программу. 4-хполоска на Одессу, которая сейчас проектируется. Передача и ремонт Варваровского моста. Возрождение системы орошения. Решение экологических проблем, развитие инфраструктуры на Кинбурнской коссе. Поступление портовых сборов в бюджет Николаева. Завершение ремонта Старофлотских казарм, которое «переобещали».

При этом несколько проектов находятся в стадии активной реализации, например, строительство объездной дороги в Корабельный район или дорога на Очаков.