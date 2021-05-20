В Николаевской облгосадминистрации рассматривают вариант размещения 5-звездочного отеля в здании Дома офицеров флота в Николаеве.

Об этом заявил Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во вторник 18 мая во время презентации программы вице-губернатора Юрия Гранатурова, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Как известно, в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.Однако ДОФ так и не был включён в перечень объектов для реконструкции в рамках президентской программы.

Журналист поинтересовался, как в Николаевской ОГА объяснили это Офису президента. На это вице-губернатор по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что это вопрос городской власти, поскольку здание ДОФа находится именно в их собственности. По его словам, этот объект можно подать на финансирование из Государственного фонда регионального развития или в рамках «Большой реставрации» только после того, как будет готова проектно-сметная документация для его ремонта

— Историю Дома офицеров флота я знаю с нуля, так как мы начинали его реконструкцию, так как получали его в городскую коммунальную собственность. На сегодня он находится в городской собственности, и при полном пакете документов и наличии проектно-сметной документации и государственных экспертиз город может подавать его на ГФРР либо на «Большую реставрацию». Это прерогатива исключительно городского исполнительного комитета и городского совета, — сказал Юрий Гранатуров.

На вопрос журналиста о том, направляла ли областная власть в Кабмин информацию об этом объекте, существует ли какая-то коммуникация по этому поводу, вице-губернатор Юрий Гранатуров ответил, что он обсуждал этот вопрос с министром культуры.

— Я был в минкульте, обсуждали этот вопрос с министром, первым заместителем министра, в том числе и говорили о Доме офицеров флота. Но для того, чтобы выполнять любое поручение и получать что-то, нужно выполнять соответствующие условия. И главным условием любого диалога является не «Идите нам отремонтируйте», а «Вот наш проект, вот наша смета, вот наша экспертиза». Проект должен подготовить балансодержатель, другой не может, есть бюджетный кодекс, — сказал вице-губернатор Николаевщины.

В свою очередь глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что проблема со зданием Дома офицеров флота заключается также в том, что власть не знает, как его применить. По его словам, на сегодня обсуждается вопрос о том, что там может быть размещено. Один из вариантов — размещение там пятизвёздочного отеля.

— Я еще уточню, мы про ДОФ тоже думаем, что там разместить. Но уточню, что президент давал поручение министру культуры относительно реализации этого проекта, а не ОГА. И это наше обещание. Мы об этом думаем, это не наша приоритетная задача, но мы не знаем, что там сделать. Сенкевич не виноват, мы обсуждаем возможность, что там сделать. Заказчиком можем быть и мы, попросить их отдать нам, чтобы мы были заказчиком. Или они будут заказчиком. Но, рассматривается вариант размещения там 5-звездочного отеля… Но мы не пришли к единому выводу, что там делать. И потому проект еще не стартовал, и нет его, — сказал Виталий Ким.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, что должно быть в здании ДОФа по мнению Юрия Гранатурова, вице-губернатор ответил что там должен быть туристический магнит.

— В Доме офицеров флота должен располагаться какой-то туристический магнит. Это единственный, уникальный памятник архитектурного классицизма на территории не только Николаевской области, но и юга Украины. На сегодняшний день надо послушать всех специалистов. Потому что в свое время там хотели разместить филармонию — там она не может разместиться в силу многих обстоятельств. Но я думаю, что это будет плод коллегиального обсуждения того, как сохранить исторический памятник и наполнить его новым содержанием. В ближайшее время, думаю, появится концепция этого здания, и она будет утверждена совместно городом, областью, общественностью, депутатами, — сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что программа президента Украины «Большая реставрация» пока не включает в себя объекты культуры Николаевской области.