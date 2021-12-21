Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с меценатами подписала меморандум о сотрудничестве.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали с меценатами — социально-ответственным бизнесом, изъявившим желание предоставить нашему областному коммунальному заведению финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния. По словам Анны Замазеевой, денежная поддержка станет первым шагом к трансформации санатория «Южный».
— Поддержка в 10 миллионов гривен станет первым знаковым шагом к масштабной трансформации «Николаевского детского санаторного центра «Южный» в современное учреждение для детей, оснащенное по всем стандартам, — подчеркнула Анна Замазеева.
Она рассказала, что в первую очередь и в самое короткое время планируют сделать:
Также отмечается, что на последней сессии депутаты согласовали переименование КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации» в КНП «Николаевский детский оздоровительный центр» и внесение соответствующих изменений в устав. Это позволит получить соответствующие пакеты НСЗУ и дополнительное финансирование.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с меценатами подписала меморандум о сотрудничестве.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали с меценатами — социально-ответственным бизнесом, изъявившим желание предоставить нашему областному коммунальному заведению финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния. По словам Анны Замазеевой, денежная поддержка станет первым шагом к трансформации санатория «Южный».
— Поддержка в 10 миллионов гривен станет первым знаковым шагом к масштабной трансформации «Николаевского детского санаторного центра «Южный» в современное учреждение для детей, оснащенное по всем стандартам, — подчеркнула Анна Замазеева.
Она рассказала, что в первую очередь и в самое короткое время планируют сделать:
Также отмечается, что на последней сессии депутаты согласовали переименование КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации» в КНП «Николаевский детский оздоровительный центр» и внесение соответствующих изменений в устав. Это позволит получить соответствующие пакеты НСЗУ и дополнительное финансирование.
Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак