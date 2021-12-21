Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с меценатами подписала меморандум о сотрудничестве.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что меморандум о сотрудничестве подписали с меценатами — социально-ответственным бизнесом, изъявившим желание предоставить нашему областному коммунальному заведению финансовую помощь на улучшение материально-технического состояния. По словам Анны Замазеевой, денежная поддержка станет первым шагом к трансформации санатория «Южный».

— Поддержка в 10 миллионов гривен станет первым знаковым шагом к масштабной трансформации «Николаевского детского санаторного центра «Южный» в современное учреждение для детей, оснащенное по всем стандартам, — подчеркнула Анна Замазеева.

Она рассказала, что в первую очередь и в самое короткое время планируют сделать:

ремонт пищеблока (в том числе и помещения столовой);

ремонт одного из корпусов;

озеленение и ландшафтные работы.

Также отмечается, что на последней сессии депутаты согласовали переименование КНП «Областной детский центр медицинской реабилитации» в КНП «Николаевский детский оздоровительный центр» и внесение соответствующих изменений в устав. Это позволит получить соответствующие пакеты НСЗУ и дополнительное финансирование.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, почему для реабилитации детей на Николаевщине выбрали именно санаторий «Дубки».