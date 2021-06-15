В Николаевской области планируют реконструировать санаторий «Южный» и организовать на базе учреждения сеть центров реабилитации детей.

Об этом сказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в ходе пресс-конференции в понедельник, 14 июня, сообщает корреспондент НикВести.

Как отметила Анна Замазеева, облсовет договорился насчет выделения полумиллиона евро спонсорских средств для восстановительных работ.

— Мы хотим сделать очень большой южный детский центр, где будут проходить реабилитацию, также он будет построен по новым правилам безбарьерности. Мы хотим сделать невероятную детскую столовую, пригласили известных рестораторов из Одессы и из Николаева, которые будут делать там меню, — рассказала глава облсовета.

Она объяснила, что инициатива по реконструкции санатория связана с тем, что множество подобных учреждений в области не обустроены для детей и не могут принимать их на должном уровне.

— Это будет, я считаю, очень интересный пример, как можно и нужно беспокоиться о детях, — добавила Анна Замазеева.

Глава областного совета заявила, что филиал «Южного» в Рыбаковке откроется уже этим летом и сможет принимать посетителей по путевкам, в том числе, выданным по социальным программам.

В марте сообщалось, что в облсовете планируют провести конкурс на должность директора Николаевского областного детского центра медицинской реабилитации, который был создан путем слияния санатория «Дубки» и детского кардиоревматологического санатория «Южный».