В облсовете планируют провести конкурс на должность директора Николаевского областного детского центра медицинской реабилитации, который был создан путем слияния санатория «Дубки» и детского кардиоревматологического санатория «Южный».

Объявление о формировании конкурсной комиссии появилось на сайте Николаевского областного совета.

Там приглашают присоединиться к конкурсной комиссии представителей отраслевых профессиониальных союзов, общественных объединений в сфере здравоохранения соответствующего функционального направления, в сфере предотвращения коррупции и антикоррупционной деятельности (при условии регистрации таких общественных объединений не менее чем за два года до даты решения о проведении конкурса), а также независимых экспертов в области здравоохранения.

— Мы хотим привлечь специалиста, будет стратегически управлять санаториями. И первая задача директора на этой должности будет — просчитать и согласовать цены на путевки для детей, чтобы мы могли сразу запустить это в работу — направить информацию в профсоюзы и в Фонд социального страхования. Санаторий «Южный» — вообще, как зона отчуждения посреди города, хотя недавно в нем оздоровлялись десятки тысяч детей! «Южный» имеет идеальное расположение на берегу реки, хорошую территорию, два реабилитационных и учебный корпуса, — прокомментировала предстояий конкурс глава облсовета Анна Замазеева.

Напомним, что 31 марта Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу нового директора коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №1», им стала Дарья Герман.