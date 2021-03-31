Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу нового директора коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №1», им стала Дарья Герман.
Об этом пишут на сайте городского совета.
Дарья Герман — врач первой категории, кандидат медицинских наук. Специалист с 12-летним стажем, работает в роддоме №1 с 2009 года. В течение последних трех месяцев она исполняла обязанности директора.
Напомним, конкурс на замещение вакантной должности директора роддома №1 прошел в городском управлении здравоохранения Николаева 17 марта.
Среди двух претендентов — исполняющей обязанности главврача роддома Дарьи Герман и Александра Гончара конкурсная комиссия единогласно проголосовала за кандидатуру Дарьи Герман.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу нового директора коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №1», им стала Дарья Герман.
Об этом пишут на сайте городского совета.
Дарья Герман — врач первой категории, кандидат медицинских наук. Специалист с 12-летним стажем, работает в роддоме №1 с 2009 года. В течение последних трех месяцев она исполняла обязанности директора.
Напомним, конкурс на замещение вакантной должности директора роддома №1 прошел в городском управлении здравоохранения Николаева 17 марта.
Среди двух претендентов — исполняющей обязанности главврача роддома Дарьи Герман и Александра Гончара конкурсная комиссия единогласно проголосовала за кандидатуру Дарьи Герман.