Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил коллективу нового директора коммунального некоммерческого предприятия «Родильный дом №1», им стала Дарья Герман.

Об этом пишут на сайте городского совета.

Дарья Герман — врач первой категории, кандидат медицинских наук. Специалист с 12-летним стажем, работает в роддоме №1 с 2009 года. В течение последних трех месяцев она исполняла обязанности директора.

Напомним, конкурс на замещение вакантной должности директора роддома №1 прошел в городском управлении здравоохранения Николаева 17 марта.

Среди двух претендентов — исполняющей обязанности главврача роддома Дарьи Герман и Александра Гончара конкурсная комиссия единогласно проголосовала за кандидатуру Дарьи Герман.