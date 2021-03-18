Дарья Герман, фото Управления здравоохранения

Вчера, 17 марта, в городском управлении здравоохранения Николаева прошел конкурс на замещение вакантной должности директора роддома №1.

Заседание конкурсной комиссии транслировалось в Youtube, пишут НикВести.

Как известно, в декабре прошлого года закончился контракт с многолетним директором 1-го роддома Евгением Волоховым, в январе 2021 года горздрав объявил конкурс на эту должность.

Для участия в конкурсе заявились два претендента - исполняющая обязанности главврача роддома Дарья Герман и Александр Гончар. Они представили свои программы, по результатам чего конкурсная комиссия единогласно проголосовала за кандидатуру Дарьи Герман.

Выступая перед членами конкурсной комиссии Дарья Герман рассказала о своей программе. Она рассказала о сильных и слабых сторонах, а также возможностях развития роддома. Среди задач, которые она ставит перед собой, открытие отдельного корпуса с отделением патологии беременности на территории роддома и создание специализированной амбулатории на базе Женской консультации по улице Малой Морской.

По ее мнению, слабыми сторонами медучреждения является устаревшее лечебно-диагностическое оборудование, недостаточная диагностическая база, недостаточное количество помещения для улучшения качества предоставления услуг, отсутствие полной комплектации компьютерного оборудования на рабочих местах.

— Слабые стороны это, безусловно, еще большая часть расходов на заработную плату и непрофильные направления работы. Это отсутствие финансовой системы мотивации персонала, слабая заинтересованность персонала в развитии предприятие, это преимущественное большинство персонала предпенсионного и пенсионного возраста, и это отсутствие четкой системы аудита качества медицинской помощи, - рассказала Дарья Герман.

При этом, отвечая на вопрос начальницы горздрава Ирины Шамрай, в каком оборудовании в первую очередь нуждается роддом, Дарья Герман сообщила, что это УЗИ-аппарат.

Также Дарья Герман рассказала о возможностях развития роддома. В частности, это возможность открытия дополнительного лечебного корпуса и отделения патологии беременности, а также увеличение спроса на эстетические и косметические процедуры.

— Сегодня я бы хотела говорить о нашем учреждении как о бренде, потому что брендирование учреждения - это точка зрения и НСЗУ на сегодня. И когда мы говорим о клиентском сервисе, о базе пациентов, то, безусловно, это лояльность пациентов. Только лояльность пациентов обеспечивает развитие учреждения. И если мы говорим о бренде, то это три такие составляющие: целевая аудитория, позиционирование и репутация. Что касается репутации, то за последние 2 - 3 года мы несколько потеряли ее, - сказала Дарья Герман.

Она отметила, что по данным исследования, только 8% женщин приходят в женскую консультацию для лечения. Дарья Герман заявила, что ставит себе за цель, чтобы увеличить количество женщин, которые пользуются квалифицированной медицинской помощью, а не занимаются самолечением. Для этого, по мнению кандидата на должность главврача роддома, в женской консультации необходимо создать колл-центр и единое интернет-пространство для записи на консультацию и получения телемедицинских услуг, а также оборудовать смотровые кабинеты врачей современным оборудованием, переоснастить и расширить лабораторию, которая будет отвечать условиям контрактования с НСЗУ.

По мнению Дарьи Герман, на базе Женской консультации, которая находится на улице Малая Морская, 7, нужно создать специализированную амбулаторию с центром хирургической помощи.

— Там женщина практически с нуля, мы имеем в составе детского гинеколога, до своих последних дней получит такую семейную консультативную гинекологическую помощь. И все те хирургические вмешательства, которые она получит за свою жизнь, она может получить в нашем учреждении, - рассказала Дарья Герман.

Она сообщила, что по данным главного управления статистики в Николаевской области в регионе проживает 600 тысяч женщин (54%). Средний возраст - 44, а средняя ожидаемая продолжительность жизни - 76 лет. При этом, по ее словам, женщины этого возраста не обращаются с проблемами со здоровьем в женские консультации, а идут в частные учреждения.

— На 600 тысяч населения в 2019 году было проведено только 8,6 тысяч гинекологических вмешательств. А вот УЗИ было проведено 53 тысячи. Уже женщины, которые обратились за помощью, их где-то потеряли. 45 тысяч женщин где-то пошли или в частные учреждения или вообще домой. У нас за 2019 год было выполнено толко 100 операций по этому поводу. Тут есть над чем работать, - рассказала Дарья Герман.

Что касается родильных отделений, то среди задач - ликвидация дефицита врачей-неонатологов и организация квалифицированной круглосуточной неонатологической службы. Также Дарья Герман рассказала о ситуации с домашними родами.

— На сегодня, по домашним родам, за три года, в 2018 году было 7 по городу, в 2019 году было 10, в 2020-м - 12, а на сегодня мы за 2 месяца только по нашему учреждению имеем 4 человека. Если это будет по двое домашних родов каждый месяц - у нас будет 24. Это самая актуальная тема. Сегодня доулы, желание женщин рожать дома, к сожалению, прогрессирует. Если мы не сделаем так, чтобы они чувствовали себя в роддоме, как дома, и без акушерской агрессии, без дополнительных вмешательств, то эти женщины, к сожалению, будут рожать дома, мы будем иметь проблемы с материнством, - рассказала Дарья Герман.

Также Дарья Герман рассказала о недостаточно комфортных условиях нахождения беременных в отделении патологии беременности.

— Мы имеем ограничение свободного общения с семьей, ограничение прогулок, большое скопление в палатах. На сегодня, когда мы занимаемся COVID-19, мы опять-таки имеем проблему с территориальной разграниченностью отделения патологии беременности и роддома, - отметила Дарья Герман.

По ее словам, решить проблему можно путем создания отдельного корпуса за счет проведения капитального ремонта здания на территории роддома.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Николаеве родился 4401 ребенок.