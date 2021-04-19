Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в «Большую реставрацию» вследствие сокращения бюджета программы, вызванного борьбой с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести в понедельник, 19 апреля.

Давид Арахамия отметил, что планирует поспособствовать тому, чтобы реконструкцию ДОФа внесли в план президентской программы на следующий год.

— Президент поручил это министру культуры. Министр культуры предварительно изучает, как это сделать. Но, к сожалению, из-за ковида и так далее сумма бюджета на «Большую реставрацию» значительно сокращена. Наша задача — попробовать внести это в следующий год, если будет выделен необходимый бюджет, чтобы ДОФ попал в «Большую реставрацию», потому что у многих регионов входят замки и так далее, — сказал Давид Арахамия.

Нардеп Давид Арахамия, на заднем фоне губернатор Виталий Ким

Он также отметил, что если бы местная власть запланировала хотя бы часть средств на реконструкцию здания Офицерского собрания, тогда народным депутатам было бы проще выбить деньги у государства.

— Если мы будем работать с городской властью, и там будет хоть какое-то софинансирование, такие проекты легче защищать в центральном бюджете. Потому что говоришь, что городская община хочет этот проект, она подтверждает «хотелку» деньгами, пусть это будет 10%, но мы просим у вас дополнительные деньги. Если нет... У нас очень много объектов, нас будут критиковать, скажут: «Вы делаете дом культуры, а тут карантин, война». Это тяжело даже обосновать перед избирателями. Но мы точно хотим это сделать, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии.

В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.

Скриншот с сайта Президента Украины

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

Также ранее НикВести писали об истории ДОФа и разных видениях по восстановлению здания.

Ранее сообщалось также, что предварительно в проект «Большой реставрации» включили астрономическую обсерваторию в Николаеве и музей ракетных войск стратегического назначения под Первомайском.