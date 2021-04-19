Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в «Большую реставрацию» вследствие сокращения бюджета программы, вызванного борьбой с пандемией коронавируса.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести в понедельник, 19 апреля.
Давид Арахамия отметил, что планирует поспособствовать тому, чтобы реконструкцию ДОФа внесли в план президентской программы на следующий год.
— Президент поручил это министру культуры. Министр культуры предварительно изучает, как это сделать. Но, к сожалению, из-за ковида и так далее сумма бюджета на «Большую реставрацию» значительно сокращена. Наша задача — попробовать внести это в следующий год, если будет выделен необходимый бюджет, чтобы ДОФ попал в «Большую реставрацию», потому что у многих регионов входят замки и так далее, — сказал Давид Арахамия.
Он также отметил, что если бы местная власть запланировала хотя бы часть средств на реконструкцию здания Офицерского собрания, тогда народным депутатам было бы проще выбить деньги у государства.
— Если мы будем работать с городской властью, и там будет хоть какое-то софинансирование, такие проекты легче защищать в центральном бюджете. Потому что говоришь, что городская община хочет этот проект, она подтверждает «хотелку» деньгами, пусть это будет 10%, но мы просим у вас дополнительные деньги. Если нет... У нас очень много объектов, нас будут критиковать, скажут: «Вы делаете дом культуры, а тут карантин, война». Это тяжело даже обосновать перед избирателями. Но мы точно хотим это сделать, — сказал Давид Арахамия.
Напомним, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии.
В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.
Также ранее НикВести писали об истории ДОФа и разных видениях по восстановлению здания.
Ранее сообщалось также, что предварительно в проект «Большой реставрации» включили астрономическую обсерваторию в Николаеве и музей ракетных войск стратегического назначения под Первомайском.
|
Пішов у засвіти академік Володимир Чепелик - співавтор пам'ятника корабелам і флотоводцям у МиколаєвіТарас Кремінь
|
Ставки чьей зарплаты больше, чем наша жизнь?Александр Жолобецкий
|
Боже, за що все це нам!Станислав Мартиросов
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Дом офицеров флота в Николаеве не включили в «Большую реставрацию» вследствие сокращения бюджета программы, вызванного борьбой с пандемией коронавируса.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести в понедельник, 19 апреля.
Давид Арахамия отметил, что планирует поспособствовать тому, чтобы реконструкцию ДОФа внесли в план президентской программы на следующий год.
— Президент поручил это министру культуры. Министр культуры предварительно изучает, как это сделать. Но, к сожалению, из-за ковида и так далее сумма бюджета на «Большую реставрацию» значительно сокращена. Наша задача — попробовать внести это в следующий год, если будет выделен необходимый бюджет, чтобы ДОФ попал в «Большую реставрацию», потому что у многих регионов входят замки и так далее, — сказал Давид Арахамия.
Он также отметил, что если бы местная власть запланировала хотя бы часть средств на реконструкцию здания Офицерского собрания, тогда народным депутатам было бы проще выбить деньги у государства.
— Если мы будем работать с городской властью, и там будет хоть какое-то софинансирование, такие проекты легче защищать в центральном бюджете. Потому что говоришь, что городская община хочет этот проект, она подтверждает «хотелку» деньгами, пусть это будет 10%, но мы просим у вас дополнительные деньги. Если нет... У нас очень много объектов, нас будут критиковать, скажут: «Вы делаете дом культуры, а тут карантин, война». Это тяжело даже обосновать перед избирателями. Но мы точно хотим это сделать, — сказал Давид Арахамия.
Напомним, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии.
В Офисе Президента тогда отметили, что Владимир Зеленский был потрясен видом и состоянием сооружения.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сказал, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.
Также ранее НикВести писали об истории ДОФа и разных видениях по восстановлению здания.
Ранее сообщалось также, что предварительно в проект «Большой реставрации» включили астрономическую обсерваторию в Николаеве и музей ракетных войск стратегического назначения под Первомайском.