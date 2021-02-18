Одной из визитных карточек Николаева является Дом флагманов и командиров, известный как ДОФ или Дом офицеров флота. Здание возвели в 1824 году по приказу командира Черноморского флота Александра Грейга для для организации досуга офицеров-моряков и их семей. Когда-то там проводились приемы, балы, концерты, семейно-танцевальные вечера, лекции. Также в здании размещались школы музыкантов и певцов, юнкерские классы, работала большая библиотека. 30 августа 1890 года в Доме состоялся прием посвященный 100-летию Николаева.

Но что из себя представляет ДОФ сейчас? Историческое здание сегодня не используется никак и постепенно разрушается, превратившись в унылый «памятник» былого величия Николаева. Небезразличные горожане и активисты пытаются вдохнуть туда новую жизнь, организовывают на территории около ДОФа концерты и летний кинотеатр, но этого недостаточно, ведь здание нуждается в реставрации и новом предназначении.

Момент в истории

Дом офицеров флота (Артиллерийская ул, 7) с его роскошным шестиколонным портиком в стиле строгого классицизма несколько столетий является одним из неофициальных символов Николаева. Это импровизированный путеводитель по николаевской истории 19-20 веков застал Николаев разным. Спроектированное и возведенное по указанию адмирала Грейга архитектором немецкого происхождения Теодором Вуншем в 1824 году здание десятилетиями формировало культурную среду Николаева. В те времена строение носило другое название - дом флагманов и капитанов, в его стенах собиралось благородное собрание.

— Это был такой «Ситицентр» по тем временам. Место для балов, встреч и знакомств горожан, - объясняет Андрей Шинкаренко, краевед и создатель портала Николаевский базар.

В залы дома флагманов и капитанов в рамках турне по стране приезжали звезды мирового уровня - Мусоргский и Римский-Корсаков. Офицерам читал лекции по вопросам морской тактики адмирал Макаров, а историк Багалей надиктовывал историю южных территорий Украины. Для проведения приема, посвященного 100-летию Николаева, градоначальник тоже выбрал именно это здание.

Дом флагманов и капитанов не всегда оставался центром притяжения городской богемы и семей морских офицеров, светская жизнь в нем продолжалась до 20-х годов XX века. После прихода большевиков любые уникальные функции Дома флагмана и капитанов были сведены на нет, он превратился в рядовой Дом культуры для моряков. Просуществовав еще два десятка лет здание окончательно сгинуло, после боев Второй мировой от сооружения остался лишь каркас. Однако Дом культуры моряков стал одним из первых кандидатов на восстановление в послевоенном Николаеве. Реконструкция принесла новое название известному зданию, которое мы используем и доныне, - Дом офицеров флота.

Последние десятилетия архитектурный памятник ветшает день ото дня, многострадальное здание, находящееся в аварийном состоянии, ожидает реставрации годами. Годами оно не ремонтировалось, не отапливалось, только охранялось, частные лица отказывались совершать долгосрочные инвестиции в помещение, когда узнавали, что землей под ним владело Министерство обороны.

Каждое «проблемное» здание требует средств на восстановление, а архитектурный памятник требует вложения значительных средств. Но откуда эти значительные средства взять? В 2012 году городской голова Владимир Чайка предлагал николаевцам альтернативу с добровольным пожертвованием в размере 3 гривен, мэр уверял, что энтузиазм и небольшие для каждого отдельного горожанина деньги спасут ДОФ от окончательного разрушения. Перспектива доплачивать в бюджет поверх налога не нашла отклика у избирателей.

Так чья земля и чей памятник

Фото: Евгений Васюков

Начиная с 2000-х здание использовали для аренды офисов различные фирмы, в 2004 в ДОФе планировали разместить областную филармонию, но здание перешло под городской дворец культуры. К августу 2010, когда объект передали в городскую коммунальную собственность, здание находилось в критическом состоянии. Последствия бездействия было сложно предугадать, но ясно было одно – в долгосрочной перспективе они станут необратимыми.

— Несущие стены были деформированы, наблюдалось промерзание стен на глубину 600 см. Нужно было срочно что-то делать, - уточняет Лилия Заворотняя, экс-начальник управления культуры города.

По словам Лилии Анатольевны, здание не пережило бы зимнего сезона, за короткий срок нужно было поменять кровлю, влага начала уничтожать внутреннее устройство здания. Были проведены открытые торги, крышу успели отремонтировать до морозов. Провели минимальные аварийно-спасательные работы – сделали гидроизоляцию, отвели воду из подвальных помещений, здание «законсервировали». Стоимость работ колебалась в районе 400 тысяч гривен.

На информационной волне спасения николаевского достояния планировался основательный капитальный ремонт всего архитектурного комплекса вокруг ДОФа.

— Был заказан целый комплекс геофизических исследований и технических обследований пустот под объектом. Проект прошел научно-методическую экспертизу, был согласовал министерством регионального строительства, министерством культуры. Уже были выделены денежные средства – 2 миллиона гривен, однако неожиданно на сессии депутаты выступили и попросили перераспределить средства на ремонт крыш жилых домов, - вспоминает Лилия Анатолиевна.

Словом, борьба за культурную среду закончилась, не успев полноценно начаться. Не получилось и записать успешное решение проблемы в копилку крепкого хозяйственника.

— Главное, отремонтированная крыша и отместка не дают воде подмывать фундамент, - дополняет Сергей Исаков, бывший депутат Николаевского горсовета.

В 2015 году выяснилось, что провести капитальный ремонт здания в ближайшие годы будет проблематично. «Вылезли» проблемы с правом собственности на землю. Новые строительные нормы требовали для начала работ в здании наличия документов собственника территории под ним. А земля под ДОФом принадлежала Министерству Обороны и не была передана в собственность области вместе с зданием в 2004 году.

— Но после передачи здания на баланс города возникла проблема с землей и все зависло, - объясняет Сергей Исаков.

С началом военных действий на востоке Украины, Министерство обороны потребовало вернуть здание Дома офицеров флота. Минобороны аргументировало запрос тем, что количество военнослужащих в городе неумолимо росло и еще одна постройка не помешала бы интересам ВСУ. Иными словами, бойцам нужно было место для культурного отдыха и снятия стресса.

На данный момент новый виток борьбы за ДОФ окончен, городским властям удалось уладить с Министерством Обороны спорный вопрос, архитектурный памятник остался в коммунальной собственности Николаева, а уже в 2019 перешла на баланс города и земля под ДОФом.

Будущее ДОФа - в руках городского совета

Фото Агентства развития Николаева

Чем бы мог стать Дом офицеров флота после реставрации? Вариантов приспособления для строения – масса.

Владимир Алексеев, николаевский музыкант, трезво оценивает перспективы ДОФ и понимает как можно перепрофилировать здание после реставрации, дополнить внутреннее убранство современными «штрихами».

Владимир Алексеев

— Это культурное место города, классная площадка в центре, потенциально отличный объект. Гордостью и украшением нашего города стал бы современный арт-центр. Даже придумывать ничего не надо, просто восстановить утраченное и осовременить. Мы, культурные люди, сделали много, чтобы это место открыло для себя большее количество горожан. Таких зданий на самом деле в Украине не очень много, это уникальный архитектурный памятник. Этому месту не помешало бы полноценное финансирование, - уточнил Владимир Алексеев.

Фото Агентства развития Николаева Фото Агентства развития Николаева

Евгений Гомонюк, PR менеджер «Агентства развития Николаева», рассказал, что в теплое время года территорию возле ДОФ используют как арт-пространство уже сейчас. Начиная с мая проводятся кинопоказы, концерты, лекции на различную тематику. В пример берут открытые театры в других городах Украины.

— Мы только занимаемся летним кинотеатром, вот такой вариант проведения досуга. Каждое лето – уже два года подряд мы проводим киносеансы, выставки и открытые для посещения лекции. Обычно сезон открывается в мае. Это пространство на свежем воздухе как «Зеленый театр» в Одессе, по сути это и есть Зеленый театр, - подчеркнул Евгений Гомонюк.

Состоянием национального памятника заинтересовался по приезду в Николаев в прошлом году и президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что государство сделает все возможное для превращения ДОФа в настоящую визитную карточку города. Одна из составляющих «всего возможного» – это так называемая программа «Большая стройка», инициированная Зеленским.

Однако для того, чтобы ДОФ попал в эту «Большую стройку», городская власть должна подготовить проект его реконструкции.

Юрий Любаров, начальник управления культуры Николаева

— Президент постановил включить здание в программу «Большая стройка» или «Большая реставрация», там их несколько с разными условиями сотрудничества, обычно от 3% до 10% софинансирования берет на себя городской бюджет. Однако, чтобы здание попало в эту программу должен быть готовый проект работ. Подобный проект реставрации будет стоить около миллиона гривен. Старый проект капитального ремонта безвозвратно устарел, даже не по нормативам, а по самой сути. Тогда ДОФ требовал капитального ремонта, сейчас нужна полноценная реставрация, - рассказал НикВести Юрий Любаров, начальник управления культуры Николаева.

Он осторожно высказывается о сроках выполнения работы, объясняя, что подобные дорожные карты строительств иногда растягиваются на длительный срок из-за непредвиденных обстоятельств, например, как пандемия сейчас.

— По личному опыту скажу, подготовка проекта займет от 3 до 9 месяцев. Проект может быть разделен на пусковые стадии, когда в начале подготавливается первая стадия, затем вторая. Будет проведен тендер и определена архитектурная компания, которая будет заниматься реставрацией комплекса. Средства на проект выделяются из бюджета развития Николаева, однако сейчас он заморожен, в январе на комиссии будут выбраны приоритеты развития в городе. Только после выделения средств начнется разработка проекта, - уточняет чиновник о принципах финансирования подобных проектов.

По мнению Юрия Любарова, реставрация такого здания зависит от целевых установок городской власти, от нагрузки другими масштабными городскими проектами, которые нужно успеть закончить в ближайшие годы.

— Это вопрос приоритетов. Сейчас у нас начат масштабный ремонт восьмой музыкальной школы и еще проект «остров зверей» в зоопарке. Не стоит и забывать про «Молодежный». За следующие несколько лет мы должны окончить уже начавшиеся работы, - дополнил Юрий Любаров.

Сенкеич ждет инициативы от депутатов

Александр Сенкевич, мэр Николаева

Когда началась пандемия, туманные перспективы реконструкции ДОФа и вовсе превратились в непроглядный полог. Новоизбранные депутаты Николаевского горсовета – единственные, способные прояснить будущее реконструкции. Выделить средства на реставрацию или пустить процесс на новый виток препираний и споров – целиком их компетенция. Все это мэр Александр Сенкевич подтверждает в разговоре с НикВести.

— Во время своего последнего визита в Николаев, президент проезжал рядом с ДОФом, он обратил внимание на этот объект. И мы с депутатами Верховной Рады стараемся внести его в список архитектурных памятников на реконструкцию. После местных выборов мы уже можем принять решение по организации рабочей группы, которая свяжется с органами государственной власти относительно требований, необходимых для того, чтобы ДОФ попал в перечень на реконструкцию. После этого уже будем понимать каким образом его использовать. Для нас это вопрос о создании культурного центра с возможностью проведения концертов и предоставлением репетиционной базы. Сегодня у нас есть новый состав городского совета. Депутаты могут взять инициативу на себя и вести этот проект вместе с депутатами Верховной Рады», - резюмирует Александр Сенкевич.

Действительно, в условиях экономического кризиса, недофинансирования бюджета Николаева и пандемии коронавируса сложно говорить о том, что ДОФ удастся восстановить в ближайшее время.

Главная задача для городской власти - сформировать приоритеты в развитии Николаева на ближайшию 5 - 10 лет, определить стратегически важные направления работы и понятный план в реализации масштабных проектов.

Сегодня только в руках мэра Александра Сенкевича и депутатского корпуса ответ на вопрос, сможет ли Николаев свой 240 год рождения, а это уже через 9 лет, встретить с обновленным культурным центром в Доме офицеров флота.

Автор: Андрей Елисеев,

Редактор: Катерина Середа, НикВести