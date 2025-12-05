  • пʼятниця

Доба на Херсонщині: 11 людей поранено, зруйновано будинки та газопровід

Наслідки обстрілів на Херсонщині. Фото: ГУ Нацполіції в Херсонській областіНаслідки обстрілів на Херсонщині. Фото ілюстративне: ГУ Нацполіції в Херсонській області

Минулої доби, 4 грудня, російські війська атакували дронами, авіацією та артилерією 46 населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наразі відомо про пошкоджені об’єкти критичної, соціальної та житлової інфраструктури: 2 багатоповерхові будинки, 11 приватних будинків, стільникова вежа, пекарня, газопровід та приватний автомобіль.

Окрім цього, унаслідок обстрілів 11 людей отримали поранення.

Нагадаємо, раніше унаслідок обстрілів Херсонська ТЕЦ повністю зупинила роботу. Так без тепла залишилися понад 40 тисяч родин.

