Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Миколаївська волонтерка Христина Дмитриченко, представниця громадської організації «Rebel Volunteers», отримала відзнаку Президента України «Золоте серце».

На сайті Офісу президента опублікований відповідний указ №880/2025 від 4 грудня, пишуть «МикВісті».

В указі йдеться, що Христину Дмитриченко нагороджено за значний особистий внесок у волонтерську діяльність та розвиток волонтерського руху — від допомоги військовим і цивільним до підтримки оборонних зусиль України в умовах російської агресії.

— Відзнаки для нашої команди РЕБЕЛів («Rebel Volunteers», – прим.) абсолютно не обов’язкові. Звісно це приємно та неочікувано. Але це абсолютно неважливо для нас. Найкращі відзнаки – це дзвінки та повідомлення від військових, які зараз пишуть нам. Найкращі відзнаки – це врятовані життя наших товаришів, незнайомих друзів, найголовніше для нас це їх життя там. Наша основна задача тилу, наш обовʼязок щодня – це підтримка їх там, моральна та матеріальна. Головне, щоб вони знали, що там не дарма. Тому ми «пхаємо» щодня заради них, заради того, щоб багато людей, наших людей українців, як нації, як нашої країни залишались живі, — розповіла Христина Дмитриченко у коментарі «МикВісті».

Вона додала, що на початку повномасштабного вторгнення вони з чоловіком починали з допомоги цивільним, купуючи ліки за власні кошти та заощадження.

— На початку повномасштабного вторгнення ми з чоловіком починали з допомоги цивільним: ліками, які купували за всі свої кошти та збереження (бо планували відпустку на мій день народження в березні), та продуктовими наборами. Купували базову допомогу побутову і не тільки — перше авто «Нива», тепловізори, аптечки — друзям-військовим. Це був шалений початок. Ми щодня, щотижня мали списки ДОФ — купували, розділяли список серед усіх активних людей у волонтерському секретному чаті Миколаєва та передавали це все в ДОФ-центр, — додала Христина Дмитриченко.

