У міськраді Миколаєва досі не знають, як допомогти з новим житлом людям, в будинку яких вибухнув газ

Демонтаж багатоповерхівки в Інгульському районі Миколаєва, 24 грудня 2025 року. Фото: МикВісті

В Інгульському районі Миколаєва демонтують під’їзд п’ятиповерхового будинку на вулиці 4-й Поздовжній, 87, в якому навесні стався вибух газу. Мешканці, які залишилися без своїх квартир, досі не знають, чи отримають компенсацію.

Про це пишуть «МикВісті».

Жителька пошкодженого будинку Юлія Корнієнко розповіла, що через демонтаж підʼїзду наразі живе в гуртожитку і досі не має жодної інформації про компенсації.

— Ніякої інформації не було, взагалі тихо, — каже жінка.

У коментарі «МикВісті» перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков повідомив, що Олександр Сєнкевич доручив прорахувати вартість житла відповідно до чинних норм та спробувати передбачити ці кошти в бюджеті.

— Навіть якщо місто купуватиме квартири для цих людей за окремою програмою, ми не можемо орієнтуватися на те, що вони втратили, а лише на нормативи житлової площі, якої вони потребують. Це може бути як більша, так і менша площа. Наприклад, сім’я з п’яти осіб могла проживати в однокімнатній квартирі, але за нормами їм належить значно більше квадратних метрів. Тому зараз житловому відділу та департаменту житлово-комунального господарства доручено вивчити, скільки коштів для цього потрібно, і спробувати передбачити їх у бюджеті, — зазначив Віталій Луков.

За його словами, компенсація не обов’язково означає купівлю нового житла — можливі й інші варіанти, зокрема оренда.

— Це не обов’язково має бути купівля квартир. Це може бути наймання або оренда житла чи приміщень. Тому що, це повʼязано з приватною власністю і нормами законодавства. На всі розрахунки потрібно приблизно місяць. Потрібно отримати технічні паспорти, порахувати квадратні метри, зв’язатися з людьми, з’ясувати кількість зареєстрованих осіб або перевірити ці дані в реєстрах. Також важливо встановити, чи всі мешканці наразі перебувають у місті, — сказав посадовець.

Також він пояснив, що кошти з резервного фонду взяти неможливо, оскільки йдеться про приватну власність, а резервний фонд призначений для ліквідації надзвичайних ситуацій на громадських обʼєктах, публічних будівлях та об’єктах інфраструктури.

— У місті ж є резервний фонд. Чи можна з нього виділити кошти? — запитала журналістка.

— Прямо — ні. Резервний фонд використовується виключно для надзвичайних ситуацій на громадських обʼєктах, публічних будівлях і об’єктах інфраструктури. Оскільки йдеться про приватну власність, необхідно, щоб депутати ухвалили окрему програму, — відповів Віталій Луков.

Він додав, що Кабінет Міністрів України не визнав цю подію надзвичайною ситуацією регіонального рівня, тому кошти з державного бюджету не виділятимуться.

«Існують чіткі класифікатори — за кількістю постраждалих, площею пошкоджень та іншими критеріями. Відповідно до цих правил, ця ситуація не підпадає під визначення надзвичайної», — пояснив Віталій Луков.

Водночас мешканці, яких відселили до гуртожитку, й надалі проживатимуть там. За словами Віталія Лукова, у міської влади наразі немає інших варіантів.

— Тобто людей, які зараз проживають у гуртожитку, там і будуть далі проживати? — запитала журналістка.

— Так, інших у нас пропозицій, на жаль, немає, — підсумував Віталій Луков.

«МикВісті» звертались за коментарем до заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Артема Сапожника щодо демонтажу, однак він не надав відповідь.

Вибух газу в Інгульському районі

23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки у Миколаєві пролунав вибух. Як стало потім відомо з повідомлення Головного управління ДСНС Миколаївської області, там стався витік побутового газу.

У липні виконавчий комітет визнав аварійним під’їзд житлового будинку. До редакції звернулись самі мешканці пʼятиповерхівки, стурбовані тим, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу. Крім того, інші жителі пошкодженого підʼїзду заявили, що через відсутність чіткої інформації про подальшу долю будинку, це може призвести до обвалу решти дому.

На сесії міськради 28 серпня депутатський корпус проголосував за демонтаж аварійної будівлі.

Пізніше стало відомо, що на демонтаж аварійного підʼїзду хочуть витратити понад 4,5 мільйона гривень.

Також мешканці аварійного підʼїзду писали заяви про відмову від демонтажу. Через це роботи тимчасово призупиняли.