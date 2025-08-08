Мешканці багатоповерхівки у Миколаєві, де вибухнув газ, не знають, коли отримають обіцяну компенсацію після демонтажу підʼїзду

Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу в Інгульському районі Миколаєва. Фото: Анастасія Склярова

Мешканці пʼятиповерхівки в Інгульському районі Миколаєва стурбовані, що не знають, коли отримають компенсацію після демонтажу аварійного підʼїзду, де вибухнув газ.

З відповідним зверненням у редакцію «МикВісті» звернулась жителька будинку Анастасія Склярова.

Вона розповіла, що в будинку №87 по вулиці 4-й Поздовжній вибух газу стався ще у травні. Внаслідок інциденту перший під’їзд визнали аварійним. Відтоді минуло понад два місяці, але жодних робіт із його демонтажу так і не почали.

— У травні через вибух газу був пошкоджений перший під'їзд будинку. Під'їзд в аварійному стані та повністю непридатний для проживання, його мають демонтувати. У перший день влада переселила людей у гуртожиток, а хто мав змогу переїхав до родичів або в інші квартири, — розповідає мешканка будинку Анастасія Склярова.

За її словами, руйнування стін продовжується, що може призвести до обвалу решти будинку. Жителі стурбовані тим, що не проводиться жодних робіт для усунення загрози.

— Аварійна ситуація з першим під'їздом у першу чергу загрожує мешканцям другого, третього та четвертого під’їздів. Там стіна вже відійшла на 12 сантиметрів і тримається фактично на рельєфних трубах — це може призвести до руйнування всього будинку. Коли пролітає дрон або проїжджають великі машини, дім просто дрижить, і конструкція руйнується ще більше», — додала жінка.

Вона додала, що мешканці пошкодженого підʼїзду хвилюються через відсутність чіткої інформації про подальшу долю будинку, компенсацію майна або можливість придбати нове житло.

Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу. Фото: Анастасія Склярова Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу. Фото: Анастасія Склярова

Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу. Фото: Анастасія Склярова Пошкоджений підʼїзд багатоповерхівки після вибуху газу. Фото: Анастасія Склярова

Ще одна мешканка будинку, Ольга Касьянова, розповіла, що відразу після вибуху, у травні, вони звернулися з першим листом до міського голови Олександра Сєнкевича. Після цього отримали акт, у якому було зазначено: перший під’їзд підлягає демонтажу та непридатний для проживання, а другий-четвертий під’їзди потребують підсилення. Для контролю там встановили спеціальні маячки.

— У липні ми написали листи до Копитіна, Пасічного і Гайду, щоб просити допомогу. Помічник Гайду сказав, що це питання піднімуть на сесії. Копитін відповів, що наше колективне звернення направили на розгляд до Кабінету Міністрів, і про рішення нас повідомлять додатково. Пасічний повідомив, що його депутатське звернення також відправили до Кабміну для вирішення проблеми. Але поки що ніхто нічого нам не сказав стосовно цих листів, — розповіла Ольга Касьянова.

Вона додала, що 10 липня мешканці повторно звернулися до мера з проханням повідомити, чи розглядалося питання виділення коштів на придбання нового житла.

— Прямої відповіді від мера ми не отримали. Натомість надійшов лист від Миколаївської обласної військової адміністрації, де зазначили, що в бюджеті немає грошей на це, оскільки в першу чергу вони спрямовуються на забезпечення військових. Через це можливості виділити кошти на придбання нового житла для постраждалих мешканців немає. Все, більше інформації на сьогодні немає, — додала жителька будинку.

Звернення мешканців пошкодженого підʼїзду до депутата Ігоря Копитіна Звернення мешканців пошкодженого підʼїзду до мера Олександра Сєнкевича

Відповідь від Миколаївської ОВА мешканцям пошкодженого підʼїзду Відповідь від Ігоря Копитіна мешканцям пошкодженого підʼїзду

Нагадаємо, що 23 травня в одній із квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки стався вибух газу. Постраждала 59-річна жінка з опіками, її госпіталізували у важкому стані. Вибух пошкодив внутрішні стіни квартири, вікна, балкони на верхніх поверхах, а також два припарковані поруч автомобілі.

Після цього інциденту виконавчий комітет Миколаївської міської ради визнав аварійним перший під’їзд багатоповерхівки.

