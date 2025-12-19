Діти отруїлися чадним газом: у Миколаєві розслідують бездіяльність соцслужб

У Миколаєві розслідують смерть двох дітей, яких мати залишила без нагляду. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаєві прокуратура відкрила кримінальне провадження через службову недбалість посадових осіб міської ради після трагедії, внаслідок якої загинули двоє маленьких дітей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Трагедія сталася у жовтні в Інгульському районі міста. Мати чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки залишила їх самих у квартирі більш ніж на 12 годин.

За даними слідства, діти зайшли у ванну і наповнили її гарячою водою. У той час на кухні спрацював газовий водонагрівач, який почав спалювання у великих обсягах природного газу. Ванна почала наповнюватись паром та чадним газом від працюючого водонагрівача. Саме це і призвело до їх смерті.

Матері вже повідомили про підозру. Їй звинувачують у тому, що вона залишила дітей у небезпеці, що призвело до їхньої смерті, а також у свідомому невиконанні батьківських обов’язків.

Водночас правоохоронці з’ясували, що родина раніше перебувала під наглядом соціальних служб. Жінку вже притягували до відповідальності за неналежний догляд за дітьми. Попри це, відповідальні органи не вжили реальних заходів, аби захистити дітей і запобігти трагедії.

Наразі слідство встановлює всіх посадовців, дії або бездіяльність яких могли призвести до загибелі дітей.

Нагадаємо, що Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт з можливістю внесення застави 34-річну матір дітей.