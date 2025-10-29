«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом. Фото: «МикВісті»

Центральний районний суд Миколаєва відправив під арешт з можливістю внесення застави 34-річну жінку, підозрювану у загибелі двох дітей — чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті» із зали суду.

Напередодні стало відомо, що правоохоронці розслідують трагічний випадок, унаслідок якого загинули діти. 28 жовтня поліція оголосила матері підозру за частиною 3 статті 135 КК України.

Слідство зазначає, що діти зайшли у ванну і наповнили її гарячою водою. У той час на кухні спрацював газовий водонагрівач, який почав спалювання у великих обсягах природного газу. Ванна почала наповнюватись паром та чадним газом від працюючого водонагрівача. Саме це і призвело до їх смерті.

На сьогоднішньому засіданні суд обирав матері запобіжний захід. Суддя Олеся Демінська запитала у підозрюваної, чи визнає вона свою вину. На що та відповіла — так. Підозрювану запитали, чи може вона розповісти, що спричинило смерть дітей:

— Я пішла з дому увечері о 10-й. Коли повернулась діти вже були мертві, — сказала матір.

Прокурор Миколаївської обласної прокуратури уточнила, чи міг хтось інший, крім них, увімкнути воду. Однак жінка це заперечила.

Після цього прокурор просила про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення застави. У свою чергу захисник підозрюваної просив відмовити у клопотанні прокурора, посилаючись на те, що загиблих дітей немає кому поховати, окрім неї.

— Ми всі розуміємо, що це резонансна справа. Але є обставини, про які я не можу мовчати. По-перше, ризики вчиняти інші правопорушення нічим не підтверджуються. Вона вину визнає, немає намірів переховуватися від слідства та суду. Виїхати за межі України вона не може. Крім того, потрібно вирішити такий момент — поховання дітей. Крім неї, цим займатись ніхто не буде. Їй треба віддати останню шану дітям, — сказав адвокат.

Суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом. Фото: «МикВісті»

Сама підозрювана також просила суддю не відправляти її під арешт, щоб попрощатись з дітьми.

— Я прошу залишити мене на свободі. Я каюсь. Я винна. Я знаю, що я винна, але хоча б з дітьми попрощаюсь, — звернулась до судді підозрювана.

Суддя Олеся Демінська задовольнила клопотання частково — жінку відправили під арешт до 25 грудня, але з можливістю внесення застави у розмірі 121 тисячі гривень.