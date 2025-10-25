Побив, задушив і викинув тіло на двір: в Миколаєві чоловіка засудили на 12 років за вбивство знайомої

У Миколаєві засудили на 12 років чоловіка, який побив та задушив знайому. Фото: Getty

У Миколаєві 41-річного чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі за жорстоке вбивство своєї знайомої.

Про це повідомили у Центральному районному суді міста.

Слідчі встановили, що наприкінці вересня 2024 року, під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіком та його 36-річною знайомою виник конфлікт. Тоді обвинувачений накинувся на неї та почав бити. Через численні удари, які спричинили садна, рани, крововиливи та перелам кісток сплетіння черепу, жінка втратила свідомість.

Усвідомлюючи, що знайома вже не чинить опір, миколаївець задушив її на місці, після чого витяг її за ворота свого будинку, залишив там та просто повернувся додому.

Під час суду обвинувачений себе винуватим не визнав. Він повідомив, що знає загиблу близько 15 років, раніше вони мали стосунки, тому іноді зустрічались для спільного відпочинку. Він заявив, що в ту ніч після вживання алкоголю він пішов в туалет і заснув там. А коли прокинувся то знайшов вже жінку без ознак життя. Чоловік заявив, що навіть робив їй штучне дихання, дав два ляпаса, але це не допомогло. Тоді обвинувачений нібито витяг тіло за ворота, повернувся та ліг спати.

Мати і подруга загиблої, повідомили, що в той день жінка справді була в будинку обвинуваченого. Вони кілька раз приходили, проте він відповідав, що знайома або спить, або вже пішла, або взагалі не відчиняв двері.

Суду також надали записи з камер відеоспостереження, розташовані в районі місця злочину. На одному з них зафіксовано, як обвинувачений тягне тіло людини і залишає на землі.

За результатами розгляду, суддя визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.

