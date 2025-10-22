«Погарячкував», — у Миколаєві заарештували чоловіка, який погрожував підірвати дружину гранатою

У Миколаєві заарештували чоловіка, який нібито погрожував підірвати дружину гранатою. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаєві затримали 35-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нібито погрожував підірвати свою дружину гранатою.

Про це повідомили у Центральному районному суді м. Миколаєва та ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у дворі житлового будинку на проспекті Героїв України. Між подружжям виник сильний конфлікт. Згодом, намагаючись уникнути сварки, дружина вирішила зачинилася в кімнаті. Тоді чоловік, який все ще залишався надворі та наче б то перебував у стані сп’яніння, взяв гранату «Ф-1» і почав стукати у двері, погрожуючи підірвати жінку.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати типу «Ф-1», запал до неї та 168 набоїв різного калібру.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину. Він пояснив, що знайшов боєприпаси у 2023–2024 роках і відтоді зберігав їх удома. Також чоловік заявив, що просто «погарячкував» і не мав наміру заподіяти якусь шкоду дружині.

Наразі його взяли під варту, визначивши заставу у розмірі 60 560 гривень. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

