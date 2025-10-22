  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 10.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 10.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Погарячкував», — у Миколаєві заарештували чоловіка, який погрожував підірвати дружину гранатою

У Миколаєві заарештували чоловіка, який нібито погрожував підірвати дружину гранатою. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіУ Миколаєві заарештували чоловіка, який нібито погрожував підірвати дружину гранатою. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Миколаєві затримали 35-річного чоловіка, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, нібито погрожував підірвати свою дружину гранатою.

Про це повідомили у Центральному районному суді м. Миколаєва та ГУ Нацполіції в Миколаївській області.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у дворі житлового будинку на проспекті Героїв України. Між подружжям виник сильний конфлікт. Згодом, намагаючись уникнути сварки, дружина вирішила зачинилася в кімнаті. Тоді чоловік, який все ще залишався надворі та наче б то перебував у стані сп’яніння, взяв гранату «Ф-1» і почав стукати у двері, погрожуючи підірвати жінку.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати типу «Ф-1», запал до неї та 168 набоїв різного калібру.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину. Він пояснив, що знайшов боєприпаси у 2023–2024 роках і відтоді зберігав їх удома. Також чоловік заявив, що просто «погарячкував» і не мав наміру заподіяти якусь шкоду дружині.

Наразі його взяли під варту, визначивши заставу у розмірі 60 560 гривень. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідного брата під час сварки.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією
Шукав допомогу, а натрапив на шахраїв: на Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч
Легковик врізався в швидку на трасі у Миколаївській області: постраждали медики
Реклама

Читайте також:

новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Легковик врізався в швидку на трасі у Миколаївській області: постраждали медики
Шукав допомогу, а натрапив на шахраїв: на Миколаївщині у чоловіка виманили близько ₴300 тисяч
Пенсіонерка на Миколаївщині віддала аферистам пів мільйона, щоб «відкупитись» від звинувачень у співпраці з Росією

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

У більшості областей України завтра діятимуть графіки відключень світла

5 годин тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні