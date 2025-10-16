  • пʼятниця

Зарізав під час п’яної сварки: в Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві брата

В Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві брата. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіВ Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вбивстві брата. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

В Миколаєві правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідного брата під час сварки.

Як зазначають в ГУ Нацполіції Миколаївщини, 16 жовтня близько 04:45 до них звернувся місцевий мешканець та повідомив, що вбив брата. На місце прибули слідчо-оперативна група та криміналісти, які виявили тіло 37-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. За попереднім висновком експерта, смерть настала внаслідок ножового удару в грудну клітину.

За інформацією правоохоронців, між братами під час спільного розпиття спиртного виникла сварка. У ході конфлікту старший з чоловіків нібито атакував молодшого у груди, від чого той помер на місці. Після цього підозрюваний викинув ніж у вікно.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Первомайську Миколаївської області поліцейські затримали 57-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві племінника.

