«Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону

Ремонтні роботи на теплотрасі, які проводить миколаївська ТЕЦ. Фото: МикВісті

Опалювальний сезон у Миколаєві, як і в інших прифронтових містах, цього року може опинитися під ризиком через наслідки ракетних атак по енергетичній інфраструктурі. Експерти попереджають, що під найбільшою загрозою — саме об’єкти теплопостачання особливо в прифронтових регіонах, які можуть стати мішенню для ударів.

Проблем додає і загальна ситуація в енергетиці — пошкоджені мережі, дефіцит газу та постійна загроза нових атак. Саме тому на нещодавній Ставці президент Володимир Зеленський акцентував увагу на готовності південних регіонів, зокрема Миколаєва та Одеси, до проходження опалювального сезону.

«МикВісті» поспілкувались з керівниками «Миколаївоблтеплоенерго» та ТЕЦ, щоб з’ясувати, як місто готується до зими, які ризики залишаються і чи готові теплогенеруючі підприємства розпочати сезон без зривів.

«Сподіваємось, що погода буде теплою»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, зима цього року може бути складнішою, проте очікує, що готовність до опалювального сезону складе близько 100%. Водночас він уточнив, що запуск теплопостачання відбуватиметься поступово, з урахуванням погоди, а юридична готовність мереж ще не повна через те, що багато ОСББ та користувачів не надали всю необхідну документацію.

— Я сподіваюсь, що відсоток готовності до опалювального сезону 100%, але ми продавлюємо систему, мережі, які мають бути готові, щоб запустити опалювальний сезон. В рамках економії ми будемо намагатися, згідно закону якомога пізніше запустити опалювальний сезон, тому що розуміємо важкість цього року. Але юридично багато ОСМД та користувачів не підписали документи ще і не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис. Юридично відсоток готовності малий. Ми готові включатись. Ми дивимося на погоду і сподіваємося, що вона буде теплою, – розповів Віталій Кім.

Віталій Кім також наголосив, що перед запуском системи її «продавлюють» тиском, аби перевірити стан трубопроводів і уникнути аварій, подібних до тієї, що трапилася два роки тому. Минулоріч таких проблем не було, оскільки перевірки провели завчасно.

— Сподіваюся, що попри зношення системи, цього року не буде аварій, хоча ми від цього не застраховані. На зараз тиск вже перевірений. Температура на носії подаватися буде поступово, але через три дні після середньодобової температури, яка має бути для включення опалення. Попри це, я до всіх звертаюся, з метою економії, ми будемо запускати опалювальний сезон вчасно, але по погоді. Заздалегідь не будемо вмикати, — повідомив Віталій Кім.

Ремонт тепломережі по вулиці Пограничній у Миколаєві. Фото: архів «МикВісті»

«Росія буде атакувати не лише системи опалення, але і транспортування газу»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також розповів про підготовку міста до опалювального сезону та роботу підприємств теплопостачання. За його словами, сьогодні у першу чергу оновлюють мережі Миколаївської ТЕЦ, зокрема за фінансування компанії «Нафтогаз». Цього року проведено значну роботу щодо заміни мереж. По вулиці Маріупольській вперше за 50 років повністю переклали нові мережі, а на вулиці Пограничній частина нових мереж уже заповнюється водою та перевіряється на тиск.

Керівник Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко повідомив, що починаючи з 2022 року ТЕЦ відмовилася від «латкових» ремонтів і проводить заміну трубопроводів великими ділянками.

— Усі роботи по вулицях Маріупольській та Павла Скоропадського виконуються відповідно до затвердженого графіка та є необхідними для забезпечення подачі теплоносія споживачам у новому опалювальному сезоні. Завершення до 15 жовтня. Після завершення ремонтних робіт на теплових мережах буде проведено відновлення дорожнього покриття, – прокоментував він.

Ремонт тепломерж по вулиці Маріупольській, 10 жовтня 2025 року. Фото: «МикВісті» Ремонт тепломерж по вулиці Маріупольській, 10 жовтня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Мер Олександр Сєнкевич додав, що в місті намагатимуться не вмикати опалення, доки триматиметься тепла погода. За його словами, якщо відбудеться короткочасне похолодання, а потім знову потепління, мешканцям не варто очікувати миттєвого запуску системи.

— Стан мереж, і наявність газу сьогодні знаходяться, ну скажімо так, не в найкращому стані. Тому потрібно розуміти, що ситуація може бути найгірша, треба готуватися до найгіршого, – повідомив Олександр Сєнкевич.

Що кажуть теплогенеруючі компанії?

Голова ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов в коментарі «МикВісті» підтвердив, що на сьогодні місто готове до старту опалювального сезону більш ніж на 90%, а решта робіт перебуває на завершальному етапі технологічної готовності. Тому, на його думку, нещодавнє звернення президента до Миколаєва та Одеси, швидше за все, не пов’язане з технічною підготовкою до опалювального сезону.

— Зараз 9 жовтня. І нікому не цікава підготовка до опалювального сезону тоді, коли дійсно треба готуватися — з квітня і до сьогодні. А коли до сезону залишається місяць, усі раптом згадують: а що ж у нас із теплом? Так от, запитання про це треба ставити з квітня, щоб розуміти реальний стан справ. Дивіться, готовність — понад 90%. Роботи, що залишилися, зараз на фінальній технологічній стадії. Тобто, потенційно ми готові. Тому я не знаю, чому президент так сказав — звернув увагу на Миколаїв і Одесу, але з нашої точки зору ми потенційно готові, – сказав Микола Логвінов.

У свою чергу голова Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко повідомив, що підготовка підприємства до опалювального сезону 2025 року проходить за графіком, і на сьогодні готовність становить 97%.

Щодо початку опалювального сезону, Дмитро Мирошніченко нагадав, що згідно з постановою Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року, централізоване опалення вмикається, коли середньодобова температура протягом трьох діб опускається до +8 °C або нижче. Остаточне рішення щодо запуску ухвалює виконавчий комітет Миколаївської міської ради.

Як утворився мільярдний борг «Миколаївоблтеплоенерго»

На початок жовтня держава заборгувала «Миколаївоблтеплоенерго» понад 1,1 мільярда гривень — це підтверджена сума різниці в тарифах. Проблема не нова і стосується більшості теплогенеруючих підприємств країни.

Механізм боргу виглядає так: з 2021 року діє меморандум, за яким тарифи для населення не підвищуються, а різницю між економічно обґрунтованою вартістю тепла і фактичним тарифом підприємствам має компенсувати держава або місцева влада. У 2022 році Миколаївська міська рада ще відшкодовувала ці кошти Миколаївобленерго та ТЕЦ. Однак після початку повномасштабного вторгнення держава заборонила зміну тарифів, і вони залишилися на довоєнному рівні.

Водночас усі складові тарифу — електроенергія, вода, ремонтні матеріали, податки — зростали разом із інфляцією. Тож економічно обґрунтований тариф для «Миколаївоблтеплоенерго» нині становить близько 3,6 тисячі гривень за гігакалорію, тоді як населення сплачує лише 1 999 гривень. Саме ця різниця і накопичує борг держави перед підприємством.

— На сьогодні держава винна нам 1 мільярд 105 мільйонів гривень. Водночас державна компанія «Нафтогаз» судиться з нами й намагається арештувати рахунки. Це абсурдна ситуація: якщо нам заборонено піднімати тариф, а держава зобов’язалася компенсувати різницю — то просто виконайте це зобов’язання. Або хоча б не допускайте, щоб інша державна структура судилася з нами, — каже директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

За його словами, держава наразі винна підприємству приблизно на 400 мільйонів гривень більше, ніж «Миколаївоблтеплоенерго» — за спожитий газ «Нафтогазу». Тобто фактично, пояснює директор, газ на прийдешній опалювальний сезон «уже оплачений», але формально борг за ним становить 727 мільйонів гривень.

— Де мені сьогодні взяти 710 мільйонів і заплатити за газ? Звідки їх дістати? З якої кишені? Наш тариф має бути економічно обґрунтованим. Тобто нам і так треба піднімати його вдвічі. А щоб відбити попередні роки — утричі. А хто платитиме? Підвищення має відбуватися поступово, паралельно з підвищенням енергоефективності будинків. Бо питання не в тарифі, а в тому, скільки реально платить людина за квадратний метр. Тому якщо просто бездумно підняти тариф — люди не зможуть платити, і ми отримаємо великі нарахування, теоретично будемо прибуткові або хоча б беззбиткові, але фактично грошей все одно не буде. Це неправильна історія, – каже Микола Логвінов.

У підсумку ситуація з різницею в тарифах створює замкнене коло: держава не компенсує борг підприємству, «Нафтогаз» вимагає оплати газу, а тепловики змушені готуватися до сезону без реальних коштів. Такий дисбаланс, кажуть у «Миколаївоблтеплоенерго», характерний для більшості теплогенеруючих компаній України.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що проблема компенсації різниці в тарифах для «Миколаївоблтеплоенерго» залишається актуальною і нині перебуває на обговоренні на державному рівні. За його словами, Асоціація міст України вже звернулася до народних депутатів і Міністерства фінансів, аби під час формування держбюджету на 2026 рік було передбачено кошти для покриття цих витрат — без підвищення тарифів для населення.

— Сьогодні це питання піднімалося й активно обговорюється. Зараз, під час формування державного бюджету на 2026 рік, Асоціація міст звернулася і до народних депутатів, і до Міністерства фінансів щодо компенсації цієї різниці в тарифах. Ми всі готуємося до опалювального сезону, і я не думаю, що державна компанія «Нафтогаз», розуміючи ситуацію, піде на те, щоб відключати теплопостачальні організації від газу. Це було б нелогічно, і, переконаний, ніхто до цього не дійде, – сказав Олександр Сєнкевич.

Микола Логвінов повідомив, що на початок опалювального сезону арешти рахунків не вплинуть, і підприємство виконає зобов’язання та підготує свої об’єкти. Тепло містянам буде подано, проте блокування коштів ускладнить роботу підприємства: виникатимуть проблеми з виплатою зарплат, проведенням ремонтів, підтримкою системи та розрахунками з суміжними підприємствами.

Підготовка тепломереж: ремонти, заміни та гідравлічні випробування

Цьогоріч і «Миколаївська ТЕЦ», і «Миколаївоблтеплоенерго» провели масштабні роботи з підготовки до опалювального сезону. Основну увагу обидва підприємства зосередили на заміні зношених ділянок мереж і випробуваннях обладнання після завершення минулого сезону.

Директор «Миколаївської ТЕЦ» Олександр Мирошниченко в коментарі «МикВісті» розповів, що значний проєкт із заміни теплотраси триває на вулиці Пограничній. Загалом цього року підприємство оновило близько 15 кілометрів мереж. Перші гідравлічні випробування провели вже у квітні, одразу після завершення сезону 2024/2025 років, а влітку — додаткові, із подальшим ремонтом виявлених дефектів.

— Минулорічний старт опалювального сезону показав, що своєчасні ремонти й злагоджена робота дали результат — подача теплоносія відбулася організовано, — зазначив Дмитро Мирошниченко.

«Миколаївоблтеплоенерго» теж активно працювало: цього року відремонтовано понад 5 кілометрів тепломереж, а з 2016 року підприємство прийняло на баланс близько 140 кілометрів трас.

— Ми щороку ремонтуємо мережі. Починаємо з гідравлічних випробувань у квітні, визначаємо проблемні ділянки, а далі — ремонтуємо, замінюємо, прокладаємо нові труби. Робимо все, щоб максимально уникнути аварій у зимовий період, — каже Микола Логвінов.

Водночас частина тепломереж, зокрема ті, що раніше належали заводу «Зоря», ще не прийнята на баланс підприємства. Ці мережі датовані 1950-ми роками, тож аварійні ситуації після їх прийняття можливі.

— У нас понад 500 кілометрів мереж, і повністю уникнути поривів неможливо. Але ми оперативно реагуємо й ремонтуємо, — зазначає Микола Логвінов.

Окремо в теплогенеруючих компаніях наголошують, що якість теплопостачання залежить не лише від стану міських мереж, а й від підготовки самих будинків. Щороку у Миколаєві повторюється проблема недостатньої підготовки ОСББ та управляючих компаній до опалювального сезону. Багато з них не проводять необхідні роботи, вважаючи витрати зайвими.

За правилами, керуючі компанії мають перевіряти гідравліку, промивати системи, утеплювати приміщення та замінювати обладнання. Проте, порівняно з минулими роками, рівень підготовки цього року залишає бажати кращого.

— Ця ситуація не нова — вона тягнеться вже багато років. І вплинути на неї місто, на жаль, не може. У законодавстві є прогалина: покарати керуючі компанії чи ОСББ за те, що вони не готують будинки до опалювального сезону, практично неможливо. Теоретично цим міг би займатися Держенергонагляд чи інші структури, але на практиці цього не роблять. Тож, як і щороку, ми подаємо тепло до будинкового вузла обліку. Якщо десь стається прорив — шукаємо його, перекриваємо подачу, а далі вже керуюча компанія або ОСББ ремонтує свої мережі. Іншого механізму, на жаль, немає. До речі, з 1 жовтня ми вже почали заповнювати систему. І, думаю, саме під час цього процесу виявляться проблемні ділянки — тоді вони почнуть їх ремонтувати, – каже Микола Логвінов.

У облтеплоенерго наголошують, що щороку звертаються до ОСББ із проханням відповідально ставитися до підготовки мереж. Проведення промивок і гідравлічних випробувань — не формальність і не примха тепловиків, а необхідна умова якісного теплопостачання. Якщо будинок не підготовлений, у ньому неминуче виникають перекоси — десь батареї надто гарячі, а десь ледь теплі.

— Інструкції з підготовки мереж створені фахівцями-теплотехніками не просто так. Якщо дім не підготовлений, тоді десь буде жарко, а десь холодно, — додає Микола Логвінов.

Водночас директор миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко наголосив, що підготовка внутрішньобудинкових мереж лежить на балансоутримувачах — управляючих компаніях. Від їхньої своєчасної підготовки залежить, чи зможуть мешканці отримати тепло одразу після запуску системи. За його словами, стан готовності житлового фонду Миколаєва наразі низький — лише близько 5% будинків отримали акти готовності до опалювального сезону.

Голова компанії облтеплоенерго також відзначив, що робота персоналу — зварювальників, слюсарів та інших фахівців — є дуже складною, адже вони часто працюють у холодних умовах та в нічний час, оперативно відновлюючи системи у разі аварій.

— Більшість людей навіть не замислюються, що стоїть за батареєю — яка це важка праця людей, які все це роблять: зварювальників, слюсарів, а більшість із них — уже не молоді. І ніхто не думає про те, що коли вночі, у 10-градусний мороз, зупиняється опалення, ці люди протягом години піднімаються, прибувають на роботу й починають усе відновлювати, – додав Микола Логвінов.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов запевнив, що підприємство зробить усе можливе, щоб на старті опалювального сезону тепло отримали всі райони міста:

— Ми зробимо все, щоб усі райони міста, які отримують послуги від облтеплоенерго, були з теплом на старті опалювального сезону.

Робота «Пунктів незламності» у Миколаєві під час блекауту у 2024 році. Фото: архів «МикВісті»

Можливі обстріли: як Миколаїв готує теплову інфраструктуру до зими під час війни

Міський голова Олександр Сєнкевич нагадав, що минулого року російська армія атакувала Миколаївську ТЕЦ, зруйнувавши її генераційні потужності. Тому цього року виконано низку заходів, які мають мінімізувати ризики повторення подібної ситуації, щоб мешканці міста не залишилися без тепла навіть у разі нових обстрілів.

Водночас Олександр Сєнкевич наголосив, що загроза нових атак залишається, і під ударом можуть опинитися не лише системи теплопостачання, а й газотранспортна інфраструктура.

— Щороку під час війни підготовка до зими ускладнюється. Цьогоріч росіяни вже намагались залишити нас без тепла, вдаривши по ТЕЦ. Росія цілеспрямовано б’є по нашій енергетиці. А зараз почала бити по газотранспортній системі. Це не військові цілі, це звичайний терор проти цивільних. Наші підприємства можуть бути повністю готовими, але питання, чи зможуть вони отримати газ, залежить від безпекової ситуації. Ми готуємося до різних сценаріїв. Ніхто не знає, що точно планують росіяни, якою буде зима. Висновки з минулих років зроблено. Аналізувати цей рік будемо навесні, — підкреслив він.

У Миколаєві підготовлено 25 пунктів незламності, затверджених рішенням виконкому. За словами заступника міського голови Анатолія Петрова, розглядається можливість відкрити ще кілька таких локацій, а також створити окремі пункти обігріву зі всім необхідним — теплом, водою, засобами для підзарядки та навіть спальними місцями.

— Ми розглядаємо можливість збільшити кількість пунктів незламності та створити додаткові пункти обігріву — щоб люди мали де сховатися й зігрітися у разі тривалого відключення електроенергії чи газу. Ми розуміємо, що ситуація може бути складною, тому краще підготуватися завчасно, – сказав Анатолій Петров.

Міська влада готується до різних сценаріїв проходження зими, адже більшість котелень у Миколаєві працюють на газі, а твердопаливних — небагато.

Щоб мати резервне джерело тепла, у Миколаєві триває будівництво блочно-модульних котелень. На реалізацію проєкту уряд виділив 1,1 мільярда гривень. Загалом місто отримає 18 котелень загальною потужністю понад 70 МВт, що дозволить забезпечити тепло навіть у разі ураження ТЕЦ.

— Декілька котелень уже прибули до Миколаєва. Місто виділило кошти на облаштування фундаментів, триває підключення до мереж. Так, ми трохи відстаємо від початкового графіка, але частину котелень встановимо вчасно, — уточнив голова ОВА Віталій Кім.

Крім того, «Миколаївоблтеплоенерго» отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цього року для захисту критичної інфраструктури в області застосовують нові підходи. За його словами, російські сили мають зброю, здатну пробивати систему протиповітряної оборони, тому удар по ТЕЦ став сигналом для зміцнення системи енергозахисту.

— Ми розробили низку військових «хитрощів», щоб убезпечити інфраструктуру. Навіть цього року змінили підхід. Створили резерв трансформаторів та іншого обладнання для швидкого відновлення. Все, що можна було придумати для цивільного захисту, ми реалізували. Ця зима може бути складнішою, — сказав Віталій Кім.

Миколаїв готується до опалювального сезону 2025–2026 року: ремонти та заміни мереж проведені, триває підключення нових котелень, персонал теплогенеруючих підприємств готовий реагувати на аварії. Водночас ризики залишаються: готовність будинків та мереж залежить від ОСББ і управляючих компаній, а борги та арешти рахунків можуть ускладнити роботу підприємств.