Лише 4% житлових будинків Миколаєва готові до опалювального сезону, — Миколаївоблтеплоенерго

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Архівне фото: «МикВісті»

Опалювальний сезон наближається, але не всі житлові будинки Миколаєва готові до подачі тепла. За даними ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», із 1231 будинку станом на 25 вересня акти готовності мають лише 46 — це всього 3,7% від загальної кількості.

Серед них 27 будинків під управлінням ЖЕКів та керуючих компаній і 19 будинків ОСББ. Жоден відомчий будинок ще не отримав підтвердження готовності.

Гідравлічні випробування систем опалення проведено у 67% будинків ЖЕКів і керуючих компаній (545 об’єктів), у 41% будинків ОСББ (163 об’єкти) та лише у 24% відомчих будинків (5 об’єктів). Водночас у 472 будинках, що становить 38% житлового фонду, підготовчі роботи взагалі не розпочиналися.

У «Миколаївоблтеплоенерго» застерігають: через безвідповідальність балансоутримувачів сотні будинків ризикують залишитися без тепла. На підприємстві закликають ЖЕКи, ОСББ та управителів житла терміново завершити підготовку й отримати акти готовності.

«Подбайте про тепло у своїх домівках вже сьогодні, адже до старту нового опалювального сезону, який обіцяє бути непростим, залишилося зовсім мало часу!», — закликали на підприємстві.

Раніше повідомлялось, що станом на вересень борг держави перед КП «Миколаївоблтеплоенерго» склав понад один мільярд гривень, який мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.