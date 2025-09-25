Борг у понад ₴1 млрд: «Миколаївоблтеплоенерго» чекає на виконання обіцянки президента виплатити різницю в тарифах

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

Станом на вересень борг держави перед КП «Миколаївоблтеплоенерго» склав 1 мільярд 105 мільйонів гривень, які мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Про це стало відомо на засіданні комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства, повідомляють «МикВісті».

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов зазначив, що наразі «Миколаївоблтеплоенерго» вже заборгувало перед НАК «Нафтогаз» за постачання газу 727 мільйонів гривень. По частині боргу вже є рішення суду і підприємство змушене їх сплатити.

«140 мільйонів гривень та 110 мільйонів гривень — є вже відповідні рішення, де суд підтвердив необхідність сплати цих коштів. Є відстрочення виконання зобов’язання за ухвалою Господарського суду до початку грудня 2025 року. Ще на 200 мільйонів є відповідні позови від «Нафтогазу» до «Миколаївоблтеплоенерго», — розповів Ігор Набатов.

Директор підприємства Микола Логвінов нагадав, що борги виникли через те, що держава не компенсувала їм різницю в тарифах. Ці кошти мали перекривати борги перед «Нафтогазом».

За його словами, наразі сума боргу складає 1 мільярд 105 мільйонів, а на початок жовтня ця сума зросте до 1 мільярд 250 мільйонів.

«Заборгованість держави перед підприємством дозволяє закрити минулі періоди і заплатити аванс на весь наступний опалювальний період», — запевняє Микола Логвінов.

Він додає, що наразі необхідно звернутися до Кабміну та нагадати про те, що президент України Володимир Зеленський обіцяв в цьому році вирішити питання заборгованості. За словами Миколи Логвінова, держава має виплатити загалом по всій країні 64 мільярди гривень.

«Коли був конгрес прифронтових міст, то президент України пообіцяв, що це питання в цьому році буде вирішено. Але для того, щоб нагадати про себе зайвий раз, ми просимо вас підтримати це рішення та звернутися до Кабінету міністрів України», — зазначив директор підприємства.

Члени комісії підтримали проєкт рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України.

