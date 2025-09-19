Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    19 вересня, 2025

Директор облтепло Логвінов отримав понад мільйон гривень премій у 2025 році

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вже тричі за 2025 рік отримував премії у розмірі 379 тисяч гривень кожна. Загальна сума його преміальних сягнула 1,1 мільйона гривень. Регулярні премії та надбавки отримують і деякі його заступники.

Про це повідомляє «МикВісті» з посиланням Nikcenter .

За даними видання, за перші вісім місяців року Логвінов заробив понад 700 тисяч гривень посадового окладу, не враховуючи премій, які подекуди перевищували його місячну зарплату на 347%. Найбільшу зарплатню у 126,4 тисяч гривень йому нарахували у лютому, найнижчу — 84,7 тисяч гривень у червні.

Також у лютому, червні та серпні директор КП отримав по 379 тисяч гривень премії з бюджету. У коментарі Nikcenter він відповів, «що має право отримувати премію раз у квартал».

«За виконання умов контракту я маю право раз у квартал отримувати премію у розмірі трьох посадових окладів», — заявив Микола Логвінов.

На уточнення чи означає це, що до кінця року він отримає ще 379 тисяч премії, директор підприємства відповів: «це залежитиме від багатьох факторів».

Загальна сума нарахованих директору підприємства  виплат із бюджету за вісім місяців  2025 року становить 1 мільйон 960 тисяч гривень. 

Видання зазначає, що значні премії та надбавки отримують і інші керівники «Миколаївоблтеплоенерго».

Так, заступниця директора з економічних питань Катерина Куценко за вісім місяців 2025 року заробила близько 700 тисяч гривень Її посадовий оклад коливався від 30 до 55,8 тисяч гривень, до яких щомісячно додавалися надбавки, а окремі премії подекуди вдвічі перевищували зарплату. У січні, наприклад, загальний дохід Куценко перевищив 150 тисяч гривень, зокрема і завдяки премії у 83,7 тисяч гривень Протягом решти семи місяців цього року Куценко ще тричі виплатили премій на загальну суму 96,7 тисяч гривень.

Головний радник з технічних питань Максим Чернов стабільно отримує оклад у майже 56 тисяч гривень і близько 16,7 тисяч гривень надбавок щомісяця. Крім цього, йому тричі нараховували премії на загальну суму понад 157 тисяч гривень, найбільшу з яких — 83,7 тисяч гривень — у січні. Загалом у 2025 році Чернов уже отримав близько 700 тисяч гривень виплат, а торік, у березні, він став єдиним працівником підприємства, хто отримав матеріальну допомогу понад 50 тисяч гривень

Ще один топменеджер підприємства, заступник директора з технічних питань Олександр Іванов, має середній оклад 55,8 тисяч гривень і щомісячні надбавки на рівні 16,7 тисяч гривень У березні та травні його зарплата була меншою, проте компенсувалася преміями — 29 тисяч та 50,2 тисяч гривень відповідно. Найбільшу премію у 83,7 тисяч гривень він отримав у січні. Загалом за вісім місяців 2025 року Іванов заробив 717,6 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що директор облтепло Логвінов розкритикував аудити доброчесності від ЄС: «Ваш експерт не пішов ніжками по Миколаєву, а оцінював з Києва».

