Через різницю в тарифах державний борг перед «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити ₴1 млрд

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

На початок 2025 року борг держави перед КП «Миколаївоблтеплоенерго» може перевищити 1 мільярд гривень, через різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Про це у четвер, 6 лютого, під час брифінгу повідомив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, пишуть «МикВісті».

Як повідомив директор підприємства нинішній тариф для населення становить близько 2000 гривень, тоді як економічно обґрунтований тариф сягає 3300 гривень. Через це борг, який на 1 жовтня 2024 року складав 854 мільйони гривень, продовжує зростати.

— Для того, щоб цей тариф став менший, нам потрібно зменшувати витратити газу, електроенергії, води і втрати тепломережі. Різниця в тарифах, яка вже накопичена державою перед нами складає 854 мільйони і вона збільшується. На 1 січня 2025 року я думаю ця сума збільшиться до 1 мільярду гривень. І поки йде війна, ці гроші в бюджеті країни не закладено, — сказав він.

Водночас «Миколаївоблтеплоенерго» впроваджує заходи з енергоефективності, щоб зменшити витрати. За останні роки підприємству вдалося скоротити споживання газу на 35%, а у 2024 році були проведені масштабні ремонти тепломереж, модернізація обладнання та встановлення економних пальників.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» запровадило двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші.

Як відомо, що станом на лютий 2023 року держава була винна «Миколаївоблтеплоенерго» ₴240 млн за різницю у тарифах.

У липні 2023 року Миколаївські теплопостачальні підприємства були вимушені звернутись до Кабінету міністрів через необхідність у виділенні понад 500 мільйонів гривень для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.