В Україні понад 11 тис. волонтерів: щомісяця на банки жертвують майже ₴3 млрд
Світлана Іванченко
17:00, 05 грудня, 2025
В Україні станом на початок грудня цього року у реєстрі Державної податкової служби зареєстровані майже 11,8 тисячі офіційних волонтерів. Щомісяця на банки та фонди жертвують майже три мільярди гривень.
За даними Опендатабот, за рік реєстр поповнився на 11%, тоді як у 2024 році його обсяг зріс півтора рази. Водночас із початку року з переліку виключили 136 людей.
Зазначається, що українці продовжують підтримувати банки через платформу Mono. В середньому щомісяця на банки надходить 2,95 мільярда гривень, а загалом за 11 місяців поточного року українці вже пожертвували майже 32,5 мільярда гривень. Середня сума донату цьогоріч становить 392 гривень, тоді як торік вона була трохи більшою — 413 гривень.
Аналітики пояснюють, що тренд на скорочення суми донатів пов’язані із збільшенням кількості допоміжних банок на 14%. Цього року відкривають близько 169 тисяч нових банок щомісяця, при цьому кількість активних власників зборів зросла до 136 тисяч на місяць порівняно з 116 тисячами торік.
Паралельно з цим три найбільші українські фонди — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — зібрали з початку року 105,87 мільярда гривень, що на 37% більше, ніж за три попередні роки разом.
Левова частка цих коштів припала на United24, який отримав майже 78 мільярдів гривень, переважно на потреби ЗСУ. Фонд «Повернись живим» зібрав понад 26 мільярдів гривень, що в 4,4 рази більше, ніж у 2022 році, а Фонд Притули отримав майже два мільярди гривень, донати зросли на 25% за рік.
Зазначається, що найуспішнішими місяцями для фондів стали жовтень для United24, коли пожертви були удвічі більші, ніж за весь попередній рік, місяць з рекордними пожертвами у «Повернись живим», а також листопад для Фонду Притули, коли на рахунки надійшло 310 мільярдів гривень.
У «Повернись живим» наголошують, що зміни на фронті та в країні впливають на динаміку волонтерства та благодійності. Якщо у 2014 році основною потребою були бронежилети, сьогодні йдеться про дрони, засоби зв’язку, транспорт і зброю для ЗСУ.
Нагадаємо, що волонтерки з Миколаївщини Ольга Волкова та Альона Грінник увійшли до списку лауреатів Всеукраїнської зоозахисної премії 2025, яку щороку вручає організація UAnimals. Ця нагорода відзначає людей, які рятують тварин від війни та жорстокості.
