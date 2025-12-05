В Україні понад 11 тис. волонтерів: щомісяця на банки жертвують майже ₴3 млрд

В Україні станом на початок грудня цього року у реєстрі Державної податкової служби зареєстровані майже 11,8 тисячі офіційних волонтерів. Щомісяця на банки та фонди жертвують майже три мільярди гривень.

За даними Опендатабот, за рік реєстр поповнився на 11%, тоді як у 2024 році його обсяг зріс півтора рази. Водночас із початку року з переліку виключили 136 людей.

Кількість офіційних волонтерів в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що українці продовжують підтримувати банки через платформу Mono. В середньому щомісяця на банки надходить 2,95 мільярда гривень, а загалом за 11 місяців поточного року українці вже пожертвували майже 32,5 мільярда гривень. Середня сума донату цьогоріч становить 392 гривень, тоді як торік вона була трохи більшою — 413 гривень.

Аналітики пояснюють, що тренд на скорочення суми донатів пов’язані із збільшенням кількості допоміжних банок на 14%. Цього року відкривають близько 169 тисяч нових банок щомісяця, при цьому кількість активних власників зборів зросла до 136 тисяч на місяць порівняно з 116 тисячами торік.

Паралельно з цим три найбільші українські фонди — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — зібрали з початку року 105,87 мільярда гривень, що на 37% більше, ніж за три попередні роки разом.

Збори United24, Повернись живим, Фонду Притули. Інфографіка: Опендатабот

Левова частка цих коштів припала на United24, який отримав майже 78 мільярдів гривень, переважно на потреби ЗСУ. Фонд «Повернись живим» зібрав понад 26 мільярдів гривень, що в 4,4 рази більше, ніж у 2022 році, а Фонд Притули отримав майже два мільярди гривень, донати зросли на 25% за рік.

Зазначається, що найуспішнішими місяцями для фондів стали жовтень для United24, коли пожертви були удвічі більші, ніж за весь попередній рік, місяць з рекордними пожертвами у «Повернись живим», а також листопад для Фонду Притули, коли на рахунки надійшло 310 мільярдів гривень.

У «Повернись живим» наголошують, що зміни на фронті та в країні впливають на динаміку волонтерства та благодійності. Якщо у 2014 році основною потребою були бронежилети, сьогодні йдеться про дрони, засоби зв’язку, транспорт і зброю для ЗСУ.

Нагадаємо, що волонтерки з Миколаївщини Ольга Волкова та Альона Грінник увійшли до списку лауреатів Всеукраїнської зоозахисної премії 2025, яку щороку вручає організація UAnimals. Ця нагорода відзначає людей, які рятують тварин від війни та жорстокості.