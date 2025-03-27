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Волонтерки з Миколаївщини стали лауреатками Всеукраїнської зоозахисної премії

Учасники вручення Всеукраїнської зоозахисної премії. Фото: UAnimalsУчасники вручення Всеукраїнської зоозахисної премії. Фото: UAnimals

Волонтерки з Миколаївщини Ольга Волкова та Альона Грінник увійшли до списку лауреатів Всеукраїнської зоозахисної премії 2025, яку щороку вручає організація UAnimals. Ця нагорода відзначає людей, які рятують тварин від війни та жорстокості.

Як повідомили організатори, у цьому році лауреатами премії стали 14 людей: волонтери, військові, дослідники флори й фауни. Двох із них нагородили посмертно.

Зазначається, що українці могли номінувати кандидатів на сайті UAnimals. Переможців визначало журі, куди увійшли представники українських та іноземних зоозахисних організацій, громадські діячі, військові, політикині та дослідники злочинів проти тварин.

Зокрема, Ольга Волкова — засновниця та голова ГО «Душі бродяг». Вона понад 13 років рятує безпритульних тварин. Нині у її притулку мешкає близько 130 собак і котів. Під час активних бойових дій вона евакуювала вихованців у безпечне місце, але згодом повернулася. Попри обстріли, руйнування вольєрів і загибель частини тварин, Ольга відновила притулок і створила там сучасні умови — з теплими вольєрами, карантинною зоною та хірургічним блоком.

Альона Грінник під час отримання премії. Фото: UAnimalsАльона Грінник під час отримання премії. Фото: UAnimals
Ольга Волкова під час отримання премії. Фото: UAnimalsОльга Волкова під час отримання премії. Фото: UAnimals

В той же час, голова ГО «Дай лапу» Альона Грінник займається лікуванням, стерилізацією та евакуацією тварин, допомагає годувати безпритульних собак і котів. Була серед перших, хто врятував тварин із зони підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Також Альона опікується тимчасовим притулком для собак і ініціювала встановлення котобудиночків у рідному Південноукраїнську.

Нагадаємо, що у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.

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