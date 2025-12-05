У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Робочий проект капітального ремонту ліцею. Фото з системи DREAM

У селі Лепетиха Миколаївської області планують відбудувати місцевий ліцей, який зазнав значних пошкоджень під час російських атак. Роботи коштуватимуть 30,4 мільйони гривень.

Відповідний проєкт оприлюднений в системі DREAM.

Зазначається, що на території Лепетиського ліцею є два навчальні корпуси. Ремонт запланований для корпусу №1. Фундамент залишився цілим і в нормальному стані, але будівля серйозно постраждала від обстрілів: потріскався й обсипається цоколь, частково зруйновані зовнішні стіни та декоративне покриття, пошкоджені плити перекриття й дерев’яні балки, з яких частина вже непридатна.

Дах і стропильна система мають зламані та прогнилі елементи, покрівля також сильно пошкоджена. У приміщеннях частково зруйнована підлога, зі стін осипається штукатурка, а вікна й двері настільки пошкоджені, що їх потрібно повністю замінити. Пошкоджені також вимощення, водостоки, ганок і пандус.

Проєктом передбачається повне відновлення пошкодженого корпусу ліцею. Роботи включатимуть зміцнення стін, перекриттів і даху, ремонт фасаду та повну заміну покрівлі, встановлення нових вікон і дверей. Усередині відремонтують санвузли, оновлять стіни, підлогу та стелю, замінять пошкоджені ділянки перекриття та зроблять нові відкоси. Також облаштують нові ганки, пандуси, відновлять вхід у підвал і світлові приямки, зроблять нове вимощення та покращать водовідведення.

Окрім цього, частину даху утеплять. Прокладуть новий зовнішній водопровід, оновлять каналізацію та внутрішні мережі водопостачання. Замінять ушкоджені частини системи опалення. Встановлять нову електропроводку, освітлення, систему проти обмерзання на даху, блискавкозахист і автоматичну пожежну сигналізацію.

Ініціатором відновлення навчального закладу є Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради. Вартість всіх робіт оцінено у 30 мільйонів 425 тисяч 824 гривні.

З усієї суми вже забезпечено 3,7 мільйона гривень з місцевого бюджету. Також держава має розглянути заявку на 20 мільйонів 520 тисяч 195 гривень субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, що раніше Омбудсмени Миколаївщини та експерт ЮНІСЕФ проінспектували Баштанський ліцей «Темп». Попри загалом належні умови в класах та чистоту приміщень, перевірка показала низку порушень. Зазначається, що у ліцеї навчаються 117 дітей, більшість із них — очно.

Ремонт шкіл на Миколаївщині

У листопаді у селі Ольшанське на Миколаївщині на базі місцевого будинку культури облаштували тимчасову школу з укриттям та освітнім центром для понад трьохсот школярів.

Також нагадаємо, що у селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївщини триває підготовка проєктування відбудови місцевої школи. Укриття, яке витримало авіаудар доведеться замінити. Фінансування забезпечують Литовський фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги разом із Тайванем.