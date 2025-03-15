У Зеленому Гаю, що на Миколаївщині, планують збудувати енергонезалежну школу

Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Національна поліція

У селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївської області планують збудувати енергонезалежну школу.

Про це повідомила Оксана Гнедько, староста Зеленого Гаю, в телемарафоні «Єдині новини», пишуть «МикВісті».

Як відомо, відбудувати зруйновану школу обіцяють до кінця 2026 року.

«Ми плануємо, щоб наша школа, яка буде будуватись, також була енергонезалежна. Це дуже важливо, тому що це дуже зручно не звертати уваги, чи відімкнули світло, ні на які графіки. Хотілося, щоб діти, які навчаються, мали таку можливість. І на цей час, ця можливість вже буде реалізовуватись», – сказала вона.

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Зруйнована школа в Зеленому Гаї

Ворожа ракета влучила у будівлю школи в селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївської області 13 березня 2022 року. Після цього на місці, де стояли відремонтовані та доглянуті будівлі, залишилися одні руїни. Тоді внаслідок руйнування будівлі загинули місцеві мешканці. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гора каміння замість школи: як бомби російських окупантів зруйнували життя села Зелений Гай на Миколаївщині».

Згодом слідчі почали збирати докази воєнних злочинів військових РФ на території школи у селі Зелений Гай. Під час огляду фахівці виявили та вилучили уламки боєприпасів та інші докази вчинення воєнних злочинів.

Про плани відбудувати школу коштом міжнародних партнерів стало відомо у червні 2024 року. Тоді повідомлялось, що відновити зруйновану школу збирається Литва — відповідну ініціативу 5 червня схвалили на засіданні Кабінету Міністрів країни.

Коли планують відбудувати школу?

Відбудувати зруйновану школу обіцяють до кінця 2026 року. Вартість проєкту складає 2,7 мільйона євро, які профінансує литовський Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги разом із Тайванем.

Школу відновлять методом модульного будівництва для мінімізації відходів, прискорення збирання та забезпечення майбутньої адаптованості. Разом з новою школою відбудують також укриття.