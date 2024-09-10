Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Національна поліція

Відбудувати зруйновану школу в селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївської області обіцяють до кінця 2026 року.

Вартість проєкту складає 2,7 мільйона євро, які профінансує литовський Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги разом із Тайванем, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Школу відновлять методом модульного будівництва для мінімізації відходів, прискорення збирання та забезпечення майбутньої адаптованості, додали там. Разом з новою школою відбудують також укриття.

«Перед початком будівництва ініціатори проєкту зібрали мешканців громади для того, щоб обговорити план відновлення школи та почути їхні побажання. Завершити роботи заплановано у 2026 році», — повідомили в міністерстві.

Зруйнована школа в Зеленому Гаї

Ворожа ракета влучила у будівлю школи в селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївської області 13 березня 2022 року. Після цього на місці, де стояли відремонтовані та доглянуті будівлі, залишилися одні руїни. Тоді внаслідок руйнування будівлі загинули місцеві мешканці. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гора каміння замість школи: як бомби російських окупантів зруйнували життя села Зелений Гай на Миколаївщині».

Згодом слідчі почали збирати докази воєнних злочинів військових РФ на території школи у селі Зелений Гай. Під час огляду фахівці виявили та вилучили уламки боєприпасів та інші докази вчинення воєнних злочинів.

Про плани відбудувати школу коштом міжнародних партнерів стало відомо у червні 2024 року. Тоді повідомлялось, що відновити зруйновану школу збирається Литва — відповідну ініціативу 5 червня схвалили на засіданні Кабінету Міністрів країни.