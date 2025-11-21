У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Укриття у тимчасовій школі на базі будинку культури в Ольшанському. Фото: «МикВісті»

У селі Ольшанське на Миколаївщині на базі місцевого будинку культури облаштували тимчасову школу з укриттям та освітнім центром для понад трьохсот школярів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На другому поверсі будинку культури розміщені п’ять класів для навчання. Під час повітряних тривог учні та педагоги спускаються до укриття, де уроки продовжуються в обладнаних навчальних зонах. В укритті облаштовано дві аудиторії, а також зони відпочинку: куточок чилу, читальню, простір для спілкування та та конференц-зал. Передбачені дві вбиральні, у тому числі одна — для дітей з особливими освітніми потребами та людей з інвалідністю.

На першому поверсі працює освітній центр «Вулик» для позакласних активностей. Учні можуть відвідувати науково-дослідницький гурток у форматі STEM. У просторі є обладнання для 3D-моделювання, робототехніки, біотехнологій та створення хімічних проєктів.

Ремонт приміщень і облаштування навчальних зон у будинку культури допоміг реалізувати благодійний фонд savED спільно з ІТ-компанією ЕРАМ. Загальна вартість робіт склала понад 3 мільйони гривень. Частину робіт профінансувала місцева громада. У подальшому місцева влада планує завершити ремонт і дооблаштувати ще кілька класів тимчасової школи.

Укриття у тимчасовій школі на базі будинку культури в Ольшанському. Фото: «МикВісті»

За словами директорки Ольшанського ліцею Ірини Будикіної, з 2022 року школярі навчатися дистанційно через безпекову ситуацію та відсутність укриття в будівлі ліцею. Тепер у громаді вже три ліцеї працюють у змішаному форматі. Вона зазначила, що спочатку мала сумніви щодо навчання у приміщенні будинку культури, однак вони зникли після завершення ремонтних робіт та перших уроків у нових класах.

— Коли торік у цей час ми вперше прийшли сюди й обирали класи, я, мабуть, одна з перших сказала: «Так, давайте». Ми визначили три класи тут, а ще чотири — нагорі. Потім, знаєте, ейфорія минула, і як вчитель я почала уявляти всі тонкощі: це ж не шкільне приміщення, не огороджена територія, тут свої нюанси, і потрібно постійно контролювати дітей. Я по-справжньому повірила, що все вдасться, коли побачила завершення робіт, коли почали заносити меблі, коли діти приходили допомагати. А момент реальності настав тоді, коли учні зайшли в клас і сказали: «Вау, клас! А ми завтра не дистанційно? Можна ми ще сюди прийдемо?» — згадує Ірина Будикіна.

Вона додає, що за час дистанційного навчання школа зафіксувала значні освітні втрати. Діти втратили мотивацію, багато хто не відвідував уроки, а батьки через роботу не могли контролювати процес.

— Ми побачили колосальні освітні втрати. Коли підбили річні та семестрові підсумки, з’ясувалося, що якість навчання впала на 0,08. Це тому, що діти постійно вдома, за закритими екранами, і, вибачте, але вже навіть розучилися списувати. Їм просто байдуже, бо їх ніхто не контролює — батьки весь час на роботі. Їхнє завдання — забезпечити дитині базові потреби, і це зрозуміло. Тож діти часто залишаються самі. Через це нерідко не виходять на уроки — бо немає контролю, — пояснює директорка.

Директорка Ольшанського ліцею Ірина Будикіна. Фото: «МикВісті»

Учителі ліцею зазначають, що для дітей важлива соціалізація, живе спілкування та можливість бачити вчителя. Вони підкреслюють, що дистанційне навчання не може повноцінно замінити уроки в класі і значно ускладнює засвоєння матеріалу та розвиток навичок.

Вчителька музичного мистецтва Світлана Зелінська каже, що діти радіють поверненню до школи, адже на очних заняттях вони можуть повноцінно співати, виконувати ритмічні вправи та спілкуватися.

— Діти дуже люблять заняття в школі. Під час дистанційного навчання ми не можемо повноцінно проводити музичне мистецтво — спів, ритмічні вправи, спільні прослуховування доступні лише в класі. Соціалізація теж надзвичайно важлива, у школі діти спілкуються та проявляють себе. Так, після дистанційки їх треба знову організовувати, але вони із задоволенням співають і швидко включаються в роботу, — розповідає вчителька.

Вчителька музичного мистецтва Світлана Зелінська під час уроку мистецтва. Фото: «МикВісті»

Мама першокласника Дар’я Поварова, яка також викладає біологію та музичне мистецтво в цьому ліцеї, каже, що відкриття закладу суттєво покращило навчальний процес. Як мама вона бачить, наскільки дітям важливо вчитися в комфортному просторі, а як вчителька — цінує якість організації та матеріалів.

— Ми перейшли до першого класу після онлайн-садочка і дуже сподівалися, що зможемо повернутися до звичайного навчання. Відкриття цього закладу справило сильне враження: як мама бачу, наскільки важливо, щоб дитина вчилася у комфортному просторі, де її мотивують і підтримують. Онлайн було важко — вчитель не може дистанційно навчити багатьом базовим речам, дітям потрібне живе спілкування. Як вчителька я ціную продуманість організації та якісні матеріали: відчувається, що заклад створений з любов’ю до дітей і повагою до педагогів, — розповідає Дар’я Поварова.

Дар’я Поваровата її син Ярослав. Фото: «МикВісті»

Керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності EPAM Україна Дмитро Якимець зазначає, що проєкт в Ольшанському — перший для компанії на Миколаївщині. За його словами, EPAM підтримує як створення укриттів у школах, так і розвиток освітніх програм для дітей по всій Україні.

— На Миколаївщині це наш перший проєкт, але загалом наша діяльність охоплює всю Україну. Ми підтримуємо і капітальні витрати на створення укриттів, і розвиток освіти. Маємо багато онлайн-проєктів, у яких вже понад 5 тисяч дітей і підлітків взяли участь у безкоштовних ІТ-програмах. У межах співпраці з фондом savED ми допомогли облаштувати близько шести укриттів у Кривому Розі, одне — на Харківщині, і тепер — цей освітній простір в Ольшанському, — каже Дмитро Якимець.

Керівниця відділу комунікацій благодійного фонду savED Олександра Шевченко розповідає, що на Миколаївщині фонд уже створив комплексні освітні простори в кількох громадах. Зокрема, у Первомайському та Червоній Долині для навчання переобладнували навіть амбулаторію, а також приміщення місцевого Будинку культури, перетворивши їх на повноцінні освітні простори.

— Для кожної громади потрібне індивідуальне рішення, адже умови всюди різні. У цьому випадку вдалося створити сучасний простір для близько 300 дітей — із безпечним укриттям, можливістю навчатися офлайн або в змішаному форматі. Завдяки облаштованим класам діти можуть відвідувати школу у дві зміни, а також брати участь у позашкільних активностях у «Вулику» та інших заняттях, які пропонує громада, — каже Олександра Шевченко.

Загалом в Україні фонд уже облаштував понад 100 «Вуликів», і мережа продовжує зростати. На Миколаївщині, за оцінкою представників фонду savED, таких освітніх просторів налічується близько 25.

Керівник відділу корпоративної соціальної відповідальності EPAM Україна Дмитро Якимець та керівниця відділу комунікацій благодійного фонду savED Олександра Шевченко. Фото: «МикВісті»

Фоторепортаж

Нагадаємо, на Миколаївщині станом на кінець жовтня відкрито 357 вакансій педагогічних працівників, але заповнити їх немає ким. Найбільше не вистачає вчителів математики, англійської мови, фізики та хімії.