Проектні роботи затягнуйся: будівництво нової школи у Зеленому Гаю розпочнуть з наступного року

Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Національна поліціяЗруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Національна поліція

У селі Зелений Гай Шевченківської громади Миколаївщини триває підготовка проєктування відбудови місцевої школи. Укриття, яке витримало авіаудар доведеться замінити.

Про це йдеться у матеріалі «МикВісті»: «Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині.

Як повідомив голова Шевченківської громади Олег Пилипенко, нині готують проєкт нової школи. Його планували завершити раніше, однак процес затягнувся. Будівництво мають розпочати у 2026 році.

Підписання Меморандуму, в рамках якого планують побудувати нову школу та укриття в с.Зелений ГайПідписання Меморандуму, в рамках якого планують побудувати нову школу та укриття в с.Зелений Гай

За його словами, спершу хотіли адаптувати старе укриття, яке встояло під час обстрілу, але обстеження показало, що треба будувати нове.

«Взагалі проєктування вже мали завершити, але були певні причини. Напевно в жовтні завершать проєктування і у 2026 році почнуть будівництво. Спочатку планували використати те укриття, яке було в старій школі, оскільки воно витримало авіаудар. Але потім провели ряд досліджень і прийняли рішення будувати повністю нове укриття», — розповів керівник громади.

Фінансування забезпечують Литовський фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги разом із Тайванем.

Будівництво школи відбуватиметься за методом модульного будівництва, що дозволить зменшити кількість будівельних відходів, пришвидшити монтаж і зробити об'єкт адаптивним до майбутніх потреб громади.

Олег Пилипенко також підкреслює, що 2,7 мільйона євро — це попередня вартість будівництва. Остаточна сума стане відома після завершення проєктно-кошторисної документації.

«На даний момент сума така, але ми розуміємо, що буде більше, коли буде проєктування і буде зрозуміла загальна вартість. Тоді можливо будуть додавати кошти», — розповідає Олег Пилипенко.

Нагадаємо, що у Зеленому Гаю 13 березня 2022 року ворожа ракета влучила у будівлю школи. Після обстрілів на місці відремонтованих і доглянутих будівель лишилися лише руїни. Тоді під завалами загинули місцеві жителі. Про це йдеться у статті «МикВісті» «Гора каміння замість школи: як бомби російських окупантів зруйнували життя села Зелений Гай на Миколаївщині». 

Згодом слідчі почали збирати докази воєнних злочинів військових РФ на території школи у селі Зелений Гай. Під час огляду фахівці виявили та вилучили уламки боєприпасів та інші докази вчинення воєнних злочинів.

Також повідомлялося, що у селі Зелений Гай планують, що нова школа буде енергонезалежною.

