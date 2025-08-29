Освіта попри руїни: як працюють модульні школи на Миколаївщині

Модульний освітній простір на Миколаївщині. Фото благодійного фонду savED

Залишились лічені дні до моменту, коли діти повернуться за шкільні парти. На Миколаївщині у новому навчальному році до шкіл підуть близько 35 тисяч учнів.

Проте через ворожі обстріли не у всіх громадах є можливість відкрити двері для учнів. За даними Міністерства освіти та науки України, у Миколаївській області через бойові дії за час повномасштабного вторгнення РФ до України повністю зруйновано 19 шкіл та 117 — пошкоджені.

Для постраждалих громад у 2024 році почали застосовувати нові можливості швидкого будівництва та встановлювати модульні освітні простори. Як це працює, і як діти знову можуть вчитися попри війну — читайте у матеріалі «МикВісті».

Що таке модульне будівництво шкіл?

Через брак часу, коштів і ресурсів відновлення шкільних будівель відбувається повільно. У таких умовах одним із рішень стає використання модульних споруд, які вже застосовують у багатьох країнах світу.

Зовнішні стіни таких конструкцій виготовляють з сендвіч-панелей, облицьованих металевим профілем із полімерним покриттям. Зазвичай споруди вготовляють під потреби замовника з необхідним встановленим обладнанням для водо- та електропостачання, водовідведення, вентиляції, протипожежної безпеки, освітлення та опалення. Модульні частини зводяться за межами будівельного майданчика, а після перевозяться на місце для монтажу.

Модульні школи вже довели свою ефективність у багатьох країнах. Освітній омбудсман Сергій Горбачов наголошує, що Україна має можливість перейняти напрацювання європейських держав — зокрема Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Франції та інших.

До прикладу, у Німеччині є чіткі рекомендації щодо будівництва шкільних приміщень. Їх створили експерти, щоб допомогти школам, архітекторам і місцевій владі краще планувати навчальні простори та інвестиції. У цих порадах описано, як правильно проєктувати і будувати школи. Модульні та тимчасові школи будують ліцензовані компанії. Вони можуть як зводити нові споруди, так і здавати готові блоки в оренду.

У Баден-Вюртемберзі (федеральна земля на південному заході Німеччини) для українських дітей встановили тимчасову школу. Один клас складається з п’яти блоків, які вже мають опалення, світло, вікна та все необхідне. Молодші діти навчаються на першому поверсі, старші — на другому.

В Великій Британії модульні будівлі активно використовуються для розширення шкільних приміщень, адже зростає потреба у нових класах. Будівельні компанії пропонують державним замовникам комплексні контракти на проєктування та спорудження таких об’єктів.

Початкова школа Сендлінг, розташована в графстві Кент, потребувала додаткових навчальних приміщень

На Миколаївщині вже запрацювали чотири модульні школи

На деокупованих територіях Миколаївської області, які сильно постраждали від обстрілів та атак російських військ, багато учнів не мають змоги очно відвідувати школи.Навчальні заклади зруйновані або пошкоджені, а їхнє відновлення потребує часу та грошей.

Та освіта дітям потрібна вже зараз. Щоб школярі могли повернутися до навчання в таких громадах побудували мобільні освітні простори. Ініціативу реалізував благодійний фонд savED у партнерстві з IREX та за фінансування платників податків США та організації USAID.

За інформацією SavED, у 2024–2025 роках у Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях було створено шість модульних освітніх просторів. Загалом проєктом передбачалось будівництво 20 шкіл, але після припинення фінансування від організації USAID, його не вдалося завершити повністю.

У Миколаївській області встановили одразу чотири освітні простори:

у селі Червона Долина (Широківська громада) — для 300 дітей,

у селі Зелений Гай (Шевченківська громада) — для 180 учнів,

у селищі Первомайському (Первомайська громада) — для 250 школярів, які вперше сядуть за парти офлайн з 1 вересня,

у селі Шевченковому (Шевченківська громада) — для 300 учнів, які теж повертаються до очного навчання.

Співзасновниця благодійного фонду savED Ганна Новосад розповіла «МикВісті», що головними критеріями у відборі громад були: потреба у освітніх приміщеннях, можливість проводити навчання офлайн чи у змішаному форматі та наявність готових укриттів.

«Чому їх найбільше на Миколаївщині, це продиктовано об’єктивними факторами. Зокрема тими критеріями, які були у відборі. Перш за все — це потреба громади мати відновлений освітній простір через наслідки військових дій, окупації, руйнувань і таке інше. На жаль, у Миколаївській області, де проходила лінія боїв, дуже багато зруйновано закладів освіти. Така потреба була і залишається дуже актуальною», — розповідає Ганна Новосад.

Співзасновниця благодійного фонду savED наголошує, що модульне будівництво шкіл дозволяє економити час та ресурси. Конструкції передбачають чотири або шість класів, залежно від кількості учнів у громаді. Також всередині є серверна, автономні системи опалення, вентиляції та енергозабезпечення. Крім необхідних меблів, простори забезпечені планшетами та інтерактивним мультимедійними панелями.

За словами Ганна Новосад, будівництво одного модульного освітнього простору на шість класів з усім наповненням обходиться приблизно у 450 тисяч доларів. Саме виробництво конструкцій займає два місяці і півтора місяці необхідно на встановлення та запуск в роботу. В Україні в рамках проєкту їх виготовляла компанія з Дніпра, яку обирали на конкурсній основі.

«В рамках цього проєкту було передбачено два типи — на чотири класні кімнати, які вміщують 25 учнів кожна і на шість класних кімнат. Плюс там є така невелика учительська, технічні приміщення і доволі просторий коридор. Тобто було два типи залежно від того, який ми обирали населений пункт і який нам погоджував партнер для підтримки», — розповідає Ганна Новосад.

За словами співзасновниці благодійного фонду savED Ганни Новосад, модульні конструкції часто асоціюють із тимчасовими спорудами на будівельних майданчиках або з тимчасовими містечками з неприйнятними умовами. Проте це хибне уявлення. Вона зазначає, що насправді йдеться про сучасні рішення, розраховані на тривале використання, адже такі споруди здатні ефективно функціонувати до 50 років.

Досвід Шевченківської громади у використанні модульних шкіл

Шевченківська громада від початку повномасштабного вторгнення опинилася на лінії фронту, а частина території понад вісім місяців перебувала в окупації. Загалом в селах громади було пошкоджено близько 80% житлового фонду, і стільки ж — критичної інфраструктури.

Щоб швидше відновити доступність освіти для дітей, в громаді встановили дві модульні школи, у селах Шевченковому та Зеленому Гаю.

Саме у Зеленому Гаю 13 березня 2022 року ворожа ракета влучила у будівлю школи. Після обстрілів на місці відремонтованих і доглянутих будівель лишилися лише руїни. Тоді під завалами загинули місцеві жителі, серед яких і сільський голова Микола Струтинський та директор школи Олександр Гнедько.

Зруйнована школа в селі Зелений Гай Шевченківської громади, фото: Національна поліція

Після деокупації до Зеленого Гаю повернулися 90% жителів, однак їхні діти змушені були навчатися онлайн. Місцеву школу планують відбудувати, але поки учні можуть відвідувати модульний освітній простір.

За словами Ганна Новосад, досвід експлуатації модульних шкіл позитивний і учням комфортно там навчатися.

«Я особисто була у Червоній долині і в Зеленому Гаю через 8-9 місяців після відкриття, вже після зими. Не було жодних проблем з температурою. Тобто не було ні холодно, ні спекотно. Було достатньо повітря. За майже рік роботи ми не побачили, що конструкції були зношені чи було щось поламане. Звісно громади ними акуратно користуються, але й самі матеріали і конструкції зроблені доволі добре. Наявність кондиціонерів, хорошої вентиляції, генераторів, наявність хороших вбиральнь — дає свій результат», — розповідає Ганна Новосад.

Чи відбудують школу в Зеленому Гаю?

У Зеленому Гаю паралельно з навчанням дітей у модульній школі вже почали розробку проєкту відбудови основної школи. Як повідомляли в Міністерстві освіти і науки України, проєкт вартістю 2 мільйони 700 тисяч євро профінансують Литовський фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги разом із Тайванем.

Відновлення будівлі відбуватиметься також за методом модульного будівництва — це дозволить зменшити кількість відходів, пришвидшити процес монтажу та зробити школу адаптивною до майбутніх потреб. Окрім самої будівлі, облаштують також укриття.

Голова Шевченківської громади Олег Пилипенко розповів «МикВісті», що наразі тривають проєктні роботи, на які виділили більше часу ніж планувалося. За його словами, спершу хотіли адаптувати старе укриття, яке встояло під час обстрілу, але обстеження показало, що треба будувати нове.

«Були виділені кошти у 2024 році на побудову цієї школи. На даний час це 2,7 мільйона євро. Зараз іде проєктування нової школи і виготовлення проєктно-кошторисної документації. Коли буде завершено проєктування розпочнуть будівництво. Взагалі проєктування вже мали завершити, але були певні причини. Напевно в жовтні завершать проєктування і у 2026 році почнуть будівництво. Спочатку планували використати те укриття, яке було в старій школі, оскільки вони витримало авіаудар. Але потім провели ряд досліджень і прийняли рішення будувати повністю нове укриття», — розповів керівник громади.

Олег Пилипенко зазначає, що 2,7 мільйона євро — це не остаточна вартість будівництва. За його словами, скоріш за все доведеться залучати додаткове фінансування.

«На даний момент сума така, але ми розуміємо, що буде більше, коли буде проєктування і буде зрозуміла загальна вартість. Тоді можливо будуть додавати кошти», — розповідає Олег Пилипенко.

Модульна система будівництва передбачає, що школа буде енергоефективною, з впровадженим енергоменеджментом.

«Ми плануємо, щоб наша школа, яка буде будуватись, також була енергонезалежна. Це дуже важливо та дуже зручно, не треба звертати уваги на выдключення свытла та графыки. Хочемо, щоб діти, які навчаються, мали таку можливість. І ця можливість вже буде реалізовуватись», — розповідає староста Зеленого Гаю Оксана Гнедько.

Раніше передбачалося, що школу відбудують до кінця 2026 року. Однак наразі спрогнозувати терміни складно через зміщені терміни проєктуванняя. Попри це, в громаді сподіваються, що вже у найближчому майбутньому тут з’явиться сучасний освітній заклад, який стане не лише місцем навчання для дітей, а й важливим центром культурного та соціального життя села.

Що стосується модульного освітнього простору, то після відбудови школи громада зможе використати його під садочок, простір для творчості або Центр надання адміністративних послуг.

«Хороший кейс Зелений Гай. Готується будівництво школи, а тимчасовий освітній простір працює, як проміжне рішення. Після того, як там буде збудована і запушена в роботу школа — це виключно право громади, як вони хочуть використовувати цю модульну конструкцію. Вони зобов’язані, згідно з угодою з партнером, використовувати щонайменше два роки з моменту її передачі у використання для освітній цілей. Як далі — це їхнє рішення», — резюмує співзасновниця благодійного фонду savED Ганна Новосад.

Альона Коханчук, «МикВісті»