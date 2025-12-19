У Дніпрі мешканці побили енергетиків, що приїхали вимикати їм світло

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У Дніпрі мешканці одного з багатоквартирних будинків нападали на бригаду енергетиків, які приїхали вимикати їм світло відповідно до графіків погодинних відключень.

Як повідомили у ПрАТ «Південно-Енергетичне Енергетичне Мережеве підприємство «Центральна Енергетична Компанія», під час інциденту один зі співробітників зазнав тілесних ушкоджень, було пошкоджено його робоче майно.

У компанії зазначили, що раніше цей будинок не відключався від електроенергії адже перебував на лінії критичної інфраструктури.

«Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста,» — наголосили в «Центральній Енергетичній Компанії».

Матеріали щодо мешканців, які вчинили напади, передали до Національної поліції для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв раніше повідомив, що у разі зниження температури повітря до мінус 10°C і нижче в Україні можливе посилення графіків відключень електроенергії: світло можуть подавати лише 2-4 години на добу.