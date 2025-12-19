 У Дніпрі мешканці побили бригаду енергетиків

  • пʼятниця

    19 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Дніпрі мешканці побили енергетиків, що приїхали вимикати їм світло

Відключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes PlenioВідключення світла. Ілюстраційне фото: Johannes Plenio

У Дніпрі мешканці одного з багатоквартирних будинків нападали на бригаду енергетиків, які приїхали вимикати їм світло відповідно до графіків погодинних відключень.

Як повідомили у ПрАТ «Південно-Енергетичне Енергетичне Мережеве підприємство «Центральна Енергетична Компанія», під час інциденту один зі співробітників зазнав тілесних ушкоджень, було пошкоджено його робоче майно.

У компанії зазначили, що раніше цей будинок не відключався від електроенергії адже перебував на лінії критичної інфраструктури.

«Повідомляємо мешканців цих будинків, що перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище, тому ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» буде здійснювати всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими мешканцями міста,» — наголосили в «Центральній Енергетичній Компанії».

Матеріали щодо мешканців, які вчинили напади, передали до Національної поліції для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв раніше повідомив, що у разі зниження температури повітря до мінус 10°C і нижче в Україні можливе посилення графіків відключень електроенергії: світло можуть подавати лише 2-4 години на добу.

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Україні переглянули перелік споживачів, яким заборонено відключати електроенергію
В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки
Майже всім споживачам на Миколаївщині відновили електропостачання після обстрілів, — Кім
Реклама

Читайте також:

новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
новини

Жителі будинку у Миколаєві пів року не можуть розірвати договір з «Містом для людей», яке продовжує надсилати рахунки

Даріна Мельничук
новини

Майже 30 мільярдів гривень потрібно, щоб відремонтувати дороги на Миколаївщині

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Майже всім споживачам на Миколаївщині відновили електропостачання після обстрілів, — Кім
В Одесі через відсутність світла мешканці перекривають дороги: влада закликає одеситів до витримки
В Україні переглянули перелік споживачів, яким заборонено відключати електроенергію

Росіяни продовжують масовано обстрілювати міст у Маяках: ударили балістичною ракетою

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

6 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні