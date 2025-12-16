 Через морози можливі жорсткі обмеження електропостачання: де буде найскладніша ситуація

У разі сильних морозів в Україні посилять графіки відключення світла, — енергетичний експерт УІМ

У разі сильних морозів в Україні можливі жорсткі обмеження електропостачання.

У разі зниження температури повітря до мінус 10°C і нижче в Україні можливе посилення графіків відключень електроенергії: світло можуть подавати лише 2-4 години на добу.

Про це заявив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, за таких погодних умов енергосистема зазнає пікових навантажень через зростання споживання електроенергії приблизно на 20%, зокрема внаслідок використання електроопалення та обігріву приміщень. Це може призвести до перевантаження підстанцій, частина з яких досі перебуває в стані аварійних ремонтів.

Найскладніша ситуація, за прогнозами експерта, можлива у Херсоні, Чернігові та Києві, де ризики відключень є найвищими.

— При температурах -10°C та нижче споживання електроенергії збільшується на 20% через електроопалення та обігрів приміщень. Це призведе до перевантаження підстанцій, які перебувають у стадії аварійних ремонтів, як це було зимою 2023-24 у Одесі. Це не означає, що буде повний блекаут, але посилиться жорсткість графіків — електропостачання становитиме лише 2-4 години на добу, — зазначив Станіслав Ігнатьєв.

Водночас регіони, які мають власну генерацію, зможуть застосовувати м’якші графіки відключень. Прифронтовий Харків, за словами експерта, наразі не підпадає під обмеження через особливий статус міста.

Ігнатьєв також наголосив, що навіть за наявності достатньої генерації в окремих регіонах, передача електроенергії між областями залишається ускладненою через пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Укренерго» намагається більш-менш збалансувати ситуацію, але не завжди згенеровану електроенергію можна розподілити між областями через пошкодження підстанцій, — пояснив експерт.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині електропостачання працює у режимі перепідключення. Енергетики проводять відновлювальні роботи.

