Припустилася лише однієї помилки: переможниця Радіодиктанту з Миколаєва поділилася враженнями

Анжеліка Войлокова написала Радіодиктант з однією помилкою. Фото: Суспільне МиколаївАнжеліка Войлокова написала Радіодиктант з однією помилкою. Фото: Суспільне Миколаїв

Жителька Миколаєва Анжеліка Войлокова цього році стала однією з переможниць Радіодиктанту національної єдності. Під час написання вона припустилася лише однієї помилки — не поставила двокрапку.

Про свій досвід, підготовку та емоції від участі вона розповіла «Суспільному».

За фахом Анжеліка — українська філологиня. Цього року вона вперше долучилася до Радіодиктанту та писала його прямо на робочому місці.

— Я працюю у пресслужбі, прессекретарем підприємства. Власне, моя робота пов'язана зі словом, з текстами, з фотографіями. Це те, що я люблю робити, — зазначила Анжеліка Войлокова.

Єдина помилка — пропущена двокрапка. Анжеліка пояснює, що дикторка не повністю дотрималася методики подачі диктанту, через що складно було правильно розставляти розділові знаки. Також під час перевірки вона звернула увагу на слово «інтерсіті».

— Я думала, що в мене буде більше помилок, чесно. Але потім, коли оприлюднили текст диктанту, то я побачила, що у мене таке спірне слово було «інтерсіті». В оригінальному тексті було з маленької літери, але я написала з великої, бо це назва потяга. І це не вважалося за помилку. Там в примітках було написано, — розповіла переможиця.

Готуючись до диктанту, Анжеліка читала сучасну українську літературу. До того ж вона тричі брала участь у «Миколаївському диктанті», і всі три рази ставала переможницею. Анжеліка планує писати Радіодиктант і надалі.

— Мені дуже подобається тримати себе в тонусі, перевіряти свій рівень знань. І такі акції, як різноманітні диктанти, вони стимулюють це робити, дають таку можливість, — додала вона.

Нагадаємо, що Радіодиктант традиційно відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови. Нагадаємо, цьогорічний текст для диктанту мав назву «Треба жити!». Його підготувала письменниця Євгенія Кузнєцова, докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень, авторка книжок «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі» та «Драбина». Текст начитувала українська акторка й телеведуча Наталія Сумська.

Проте на цей раз диктант викликав бурхливі обговорення і навіть змусив «Суспільне» вибачатися.

Цьогоріч понад 11 тисяч учасників із 38 країн світу надіслали свої роботи на перевірку, і шестеро з них написали диктант абсолютно без помилок.

