Оголосили переможців Радіодиктанту: 6 учасників написали текст без жодної помилки

Радіодиктант національної єдності 2025. Ілюстративне фото: NVРадіодиктант національної єдності 2025. Ілюстративне фото: NV

Суспільне Мовлення назвало переможців Радіодиктанту національної єдності-2025. Цьогоріч понад 11 тисяч учасників із 38 країн світу надіслали свої роботи на перевірку, і лише шестеро з них написали диктант абсолютно без помилок.

Імена переможців оголосили в ефірі «Українського Радіо». Без жодного відхилення текст відтворили: Аліна Голошивець, Альона Данилюк, Євгеній Семенов, Ольга Сидорук, Галина Шура та Дмитро Щербина.

Ще одинадцять учасників припустилися лише однієї помилки. Загалом організатори отримали понад 11,2 тисяч текстів, переважно електронною поштою, але траплялися й паперові листи з-за кордону, зокрема з Італії, США та Бельгії.

Учасники надсилали роботи з майже сорока країн: від Австрії та Португалії до Бразилії, ПАР, Японії та Південної Кореї.

Голова комісії з перевірки Олена Масалітіна розповіла, що найчастіше учасники помилялися в розділових знаках, особливо у вживанні тире та знаку оклику. Найскладнішим словом стало «інтерсіті». Зокрема, багато хто писав його з великої літери, однак це не вважали за помилку. Складнощі також викликало написання фрази «пса Патрона».

Радіодиктант традиційно відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови. Нагадаємо, цьогорічний текст для диктанту мав назву «Треба жити!». Його підготувала письменниця Євгенія Кузнєцова, докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень, авторка книжок «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі» та «Драбина». Текст начитувала українська акторка й телеведуча Наталія Сумська.

Проте на цей раз диктант викликав бурхливі обговорення і навіть змусив «Суспільне» вибачатися.

