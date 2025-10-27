«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Радіодиктант національної єдності 2025. Фото: NV

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні традиційно пройшов Радіодиктант національної єдності — подія, що покликана об’єднувати українців по всьому світу. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а начитувала його акторка Наталія Сумська. Проте на цей раз диктант викликав бурхливі обговорення і навіть змусив «Суспільне» вибачатися.

Дослідити реакцію українців взялися «МикВісті».

Все розпочалося з того, що під час етеру одна з постійних учасниць і переможниць диктанту Христина Гоянюк гостро відгукнулась про цьогорічний текст і швидкість читання.

— За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки, — сказала вона.

Проте на цих слова жінку майже одразу перебив ведучий прямого ефіру.

— Ну, слова критики теж можливі в нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, уперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок, — зауважив він.

Ця ситуація майже одразу викликала хвилю обурення. У відповідь на критику голова правління «Суспільного мовлення» Микола Чернотицький перепросив за дії ведучого та запевнив, що редактори проведуть з ним додаткову роботу. Він також вибачився перед пані Христиною телефоном.

«Ми цінуємо різні погляди й не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!» — написав він.

У соціальних мережах теж не мовчали: українці активно підтримували Христину Гоянюк, скаржилися на швидкий темп диктанту й критикували використання діалектизмів у тексті.

Реакція на радіодиктант під ефіром "Суспільного". Фото: скриншот

Реакція на радіодиктант під ефіром "Суспільного". Фото: скриншот

Реакція українців на національний радіодиктант 2025 року. Фото: скриншоти з соцмережі Х

Реакція українців на національний радіодиктант 2025 року. Фото: скриншоти з соцмережі Х

Зокрема, журналіст і голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак сказав, що цього року так і не завершив написання диктанту.

«Вперше років за десять кинув писати диктант Національної єдності через начитувачку. Наталя Сумська, спочатку погнала так, що хотілося сказати усиковське "Don’t push the horses!". А потім просто переплутала речення – взяла початок з одного, завершила попереднім. І я на автоматі за Сумською так і записав – двічі про "щастя тих, кого любимо". Тому цього разу, сорі, без мене», — написав він.

Реакція на Радіодиктант національної єдності. Фото: скриншот Threads

Миколаївці про радіодиктант 2025 року. Фото: скриншот під Facebook "Суспільне. Миколаїв"

Втім, варто зауважити, що були й позитивні відгуки. Ведуча й метеорологиня Наталка Діденко поділилася радістю від участі в акції.

«Написала! Ще й з рідним оператором Сашком з рідного Еспресо — дивіться в ефірі! Текст від Євгенії Кузнєцової — прекрасний, як і все, що пише Женя. Особливо за пітятко і кияхи, Дякую!) Пишу щороку, щороку бувають, звісно, якісь зауваження, цього року моя рука з ручкою аж літала за читанням, але не завжди встигала. На щастя, щось таки встигла і страшенно радію, що попри дивний темп читання ми знову були разом, разом писали і чулися разом! Треба гладити котів!» — поділилася ведуча

Сама ж авторка диктанту Євгенія Кузнєцова з гумором поставилася до шквалу реакцій.

«Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі обʼєднані ідеєю, що важко читали і що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом "Нащо там кома?" Це диктант національної єдності. Вас попереджали!)» — пожартувала вона.

Нагадаємо, цьогорічний текст для диктанту мав назву «Треба жити!». Його підготувала письменниця Євгенія Кузнєцова — докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень, авторка книжок «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі» та «Драбина». Текст начитувала українська акторка й телеведуча Наталія Сумська.