«Треба жити!»: стала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту
Світлана Іванченко
18:03, 24 жовтня, 2025
Текст Радіодиктанту національної єдності 2025 року матиме назву «Треба жити!». Його авторкою стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а прочитає текст народна артистка України Наталія Сумська.
Як повідомляє «Суспільне», цьогоріч Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови.
Як долучитися до написання Радіодиктанту
Щоб узяти участь потрібно увімкнути зручний для вас канал трансляції:
- на хвилях «Українського радіо» та радіо «Культура»;
- дивитися в ефірі телеканалу «Суспільне Культура»;
- на ютуб-каналі «Українського радіо»;
Як перевірити або надіслати свій текст
Текст Радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11:00 на сайті «Українського радіо» та «Суспільне Культура», щоб кожен міг самостійно перевірити себе на помилки.
Якщо ж ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна:
- надіслати рукописний текст поштою на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.
(на штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня);
- надіслати відсканований або сфотографований текст (у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff або .pdf) до 11:00 28 жовтня на електронну адресу: rd@suspilne.media.
Учасників також закликають ділитися фото або відео з процесу написання Радіодиктанту у соцмережах із гештегами: #пишеморазом та #радіодиктант2025.
Минулого року авторкою тексту Радіодиктанту «Магія голосу» була письменниця Оксана Забужко. У прямому ефірі зі студії його зачитав поет і військовий Павло Вишебаба.
