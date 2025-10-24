  • пʼятниця

    24 жовтня, 2025

  • 16.4°
    Гроза

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.4° Гроза

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Треба жити!»: стала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту

Стала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту. Архівне фото: УкрінформСтала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту. Архівне фото: Укрінформ

Текст Радіодиктанту національної єдності 2025 року матиме назву «Треба жити!». Його авторкою стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а прочитає текст народна артистка України Наталія Сумська.

Як повідомляє «Суспільне», цьогоріч Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови.

Як долучитися до написання Радіодиктанту

Щоб узяти участь потрібно увімкнути зручний для вас канал трансляції:

Як перевірити або надіслати свій текст

Текст Радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11:00 на сайті «Українського радіо» та «Суспільне Культура», щоб кожен міг самостійно перевірити себе на помилки.

Якщо ж ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна:

  • надіслати рукописний текст поштою на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.
    (на штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня);
  • надіслати відсканований або сфотографований текст (у форматах .jpg, .png, .jpeg, .tiff або .pdf) до 11:00 28 жовтня на електронну адресу: rd@suspilne.media.

Учасників також закликають ділитися фото або відео з процесу написання Радіодиктанту у соцмережах із гештегами: #пишеморазом та #радіодиктант2025.

Минулого року авторкою тексту Радіодиктанту «Магія голосу» була письменниця Оксана Забужко. У прямому ефірі зі студії його зачитав поет і військовий Павло Вишебаба.

Останні новини про: Радіодиктант національної єдності

В Україні провели традиційний Радіодиктант національної єдності
25 жовтня українці писатимуть диктант національної єдності
Мешканців Миколаєва запрошують писати диктант національної єдності разом з «Затишно space»
Реклама

Читайте також:

новини

«Це навіть не 10 річних бюджетів міста», — мер про вартість заміни старих труб водомережі Очакова

Юлія Бойченко
новини

Кім, Сєнкевич і Терехов провели у Миколаєві форум прифронтових міст: «Політики тут немає»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Довелося звільнити 43% працівників мерії, — мер Очакова про бюджет міста після вилучення військового ПДФО

Юлія Бойченко
новини

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

Ірина Олехнович
новини

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Радіодиктант національної єдності

Мешканців Миколаєва запрошують писати диктант національної єдності разом з «Затишно space»
25 жовтня українці писатимуть диктант національної єдності
В Україні провели традиційний Радіодиктант національної єдності

У Миколаєві учнів спортивних класів планують годувати двічі на день

Дати пластику друге життя: у Миколаївському зоопарку пройшла екологічна акція

5 годин тому

За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні