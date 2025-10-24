«Треба жити!»: стала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту

Стала відома авторка та назва цьогорічного Радіодиктанту. Архівне фото: Укрінформ

Текст Радіодиктанту національної єдності 2025 року матиме назву «Треба жити!». Його авторкою стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а прочитає текст народна артистка України Наталія Сумська.

Як повідомляє «Суспільне», цьогоріч Радіодиктант відбудеться 27 жовтня об 11:00 до Дня української писемності та мови.

Як долучитися до написання Радіодиктанту

Щоб узяти участь потрібно увімкнути зручний для вас канал трансляції:

Як перевірити або надіслати свій текст

Текст Радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11:00 на сайті «Українського радіо» та «Суспільне Культура», щоб кожен міг самостійно перевірити себе на помилки.

Якщо ж ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, можна:

надіслати рукописний текст поштою на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

(на штемпелі має бути дата не пізніше 28 жовтня);

Учасників також закликають ділитися фото або відео з процесу написання Радіодиктанту у соцмережах із гештегами: #пишеморазом та #радіодиктант2025.

Минулого року авторкою тексту Радіодиктанту «Магія голосу» була письменниця Оксана Забужко. У прямому ефірі зі студії його зачитав поет і військовий Павло Вишебаба.