25 жовтня українці писатимуть диктант національної єдності

Радіодиктант-2023. Фото: Укрінформ

25 жовтня українці по всьому світу писатимуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Флешмоб приурочений до Дня української писемності та мови.

Про це повідомляє Суспільне. Культура.

Захід розпочнеться о 11:00 за київським часом і транслюватиметься на всіх платформах Суспільного мовлення. Учасники можуть писати диктант як вдома, так і разом з однодумцями в різних закладах, бібліотеках, освітніх центрах та інших місцях.

Текст диктанту цього року підготувала відома українська письменниця Оксана Забужко, а читатиме його Павло Вишебаба, письменник і військовослужбовець ЗСУ.

Тим, хто готується до диктанту, Оксана Забужко радить більше читати, як до, так і після диктанту.

Учасники можуть вислати свої роботи на перевірку в декілька способів. Паперові листи просять надсилати на адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. А онлайн — на електронну пошту rd@ukr.radio у вигляді фото або скан-копії.

Зазначається, що можна буде і самостійно перевірити свій твір, адже текст диктанту опублікують за кілька днів. Але після цього електронні листи вже не прийматимуть. Результати оголосять після перевірки всіх робіт.

Щорічне проведення диктанту започаткувала команда Українського Радіо в 2000 році.

Нагадаємо, що авторкою тексту диктанту-2023 «Дороги України» стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Крім того, в 2022 році Радіодиктант національної єдності писали десятки тисяч людей — так українці встановили рекорд. Точну кількість учасників важко підрахувати, але вона перевищила показник 2021 року.