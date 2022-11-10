Радиодиктант национального единства в 2022 году писали десятки тысяч человек – так украинцы установили рекорд. Точное количество участников трудно подсчитать, но оно превысило прошлогодний показатель.

Об этом сообщила координатор проекта «Радиодиктант национального единства» Юлия Шелудько на брифинге, пишет «УП. Жизнь».

Предыдущий рекорд зафиксировали в 2021 году – тогда радиодиктант написали до 20 тысяч участников.

— В прошлом году количество работ было значительно меньше, чем сейчас. Это несколько десятков тысяч. Но мы ожидаем бумажных писем, их еще присылают с грифом сегодняшней даты. Это однозначно превзошло все рекорды, которые мы раньше устанавливали. Было 10 тысяч, было до 20 тысяч в прошлом году, но этого уже больше, – сказала Юлия Шелудько.

Несмотря на войну, многие украинские писали радиодиктант на фронте и в бомбоубежищах.

— Мы не были уверены, что в этот момент не будет воздушной тревоги или не выключит свет. Поэтому все города, в которых писали, были первоначально в бомбоубежище. Чернигов, Львов, Черновцы, Николаев – Одесса вообще в катакомбах писала. Было много иностранных локаций, у них не было препятствий безопасности. И на фронте тоже писали, — отметила Юлия Шелудько.

Радиодиктант набрал более миллиона просмотров TikTok за несколько часов. К флешмобу подключились иностранцы и украинцы за границей.

– Я точно знаю, что писали на всех континентах, – добавила она.

В то же время, точное количество участников подсчитать сложно, ведь не все присылают на проверку свои работы.

Напомним, Украина впервые приняла участие в работе Генассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) как ассоциированный член.