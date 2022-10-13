Украина впервые приняла участие в работе Генассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) как ассоциированный член.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

— Мы рассматриваем присоединение Украины к EFNIL как уверенный шаг к стандартам европейского сообщества, новые возможности для популяризации и изучения украинского как будущего языка Европейского Союза, обмена опытом и лучшими европейскими языковыми практиками, — отметил Тарас Креминь.

Он подчеркнул, что в течение семи месяцев войны Украина, среди прочего, защищает право на самоопределение, маркером которого является язык.

— Сегодня фронт борьбы за Украину — это фронт утверждения украинского языка. Все попытки оккупантов замахнуться на наш язык, культуру, идентичность бесполезны. Объединяясь против врага, освобождая украинские города и села, мы приближаем победу при широкой поддержке мирового сообщества, – подчеркнул языковой омбудсмен.

Отмечается, что он проинформировал европейских партнеров о массированном ракетном обстреле украинских городов и подчеркнул необходимость усиления поддержки в вопросе поставок оружия и санкционного давления на агрессора.

Также Тарас Креминь поблагодарил президентку EFNIL Сабини Кирчмайер и других членов этой федерации за поддержку Украины с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля.

Как напоминают у Уполномоченного по защите государственного языка, на внеочередном заседании EFNIL 21 марта 2022 года единогласно было принято решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена.

EFNIL объединяет национальные языковые институты стран-членов ЕС. Среди основных задач — контроль за исполнением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в Евросоюзе, поощрение изучения официальных европейских языков ради языкового и культурного разнообразия в ЕС.

Напомним, ранее Тарас Креминь заявил, что Россия боится украинского языка как сверхмощного оружия в сегодняшней войне, и боялась его всегда.