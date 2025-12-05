  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вважає «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у місті.

Про це він сказав під час брифінгу 2 грудня, пишуть «МикВісті».

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, яка з'явилася в інформаційному полі Миколаєва і відповісти, чи дійсно облтеплоенерго має проблеми з недостатньою кількістю теплоносія через що в окремих житлових будинках немає опалення.

Реклама

— Те, що (в облтеплоенерго, — прим.) не вистачає потужності сказала одна компанія — «Місто для людей». Це не правда. Котельні працюють згідно температурних графіків. Для більшості котелень, які пройшли модернізацію, не застосовуються графіки ГПВ (погодинних відключень, — прим.). Тобто вони працюють, — сказав Микола Логвінов.

Він також додав, що управляючі компанії та ОСББ мають готувати власні будинки до опалювального сезону — наприклад, провести гідравлічні випробування.

— Але, на жаль, на сьогодні більшість компаній не отримали актів готовності. Кожного року у нас одна і та ж історія. Чомусь керуючі компанії та ОСББ вважають, що готувати будинки до опалювального сезону — це вимога теплопостачальної організації. Гідравліку не треба робити, пробивати систему не треба. Але є нормативи. Тому не можу бути такого, що в одному будинку з теплом все добре і він готовий, а в іншому — погано, теплоносій менше. Це не правда. Ви можете зробити запит, у нас є журнали, — сказав Микола Логвінов.

На уточнююче питання журналіста, яка на думку директора облтеплоенерго найбільш проблемна управляюча компанія у Миколаєві, він відповів: «Місто для людей».

— Це одна з найбільших компаній. Тому, зрозуміло, там найбільше звернень з проблемами по теплопостачанню. З ними дуже поганий зв'язок — немає контакту. Якщо з більшістю компаній у нас є нормальне спілкування, то з ними дуже тяжко, — додав Микола Логвінов.

Нагадаємо, час від часу миколаївці скаржаться на управляючу компанію «Місто для людей». Зокрема мешканці багатоквартирного будинку на проспекті Богоявленському, 340 заявили, що повідомили компанію про те, що змінили управителя, однак там відмовилися приймати кореспонденцію та продовжують нараховувати плату за обслуговування. А у компанії «Місто для людей Миколаїв» заявили, що не отримували офіційного повідомлення про розірвання договору з будинком.

Водночас у Миколаєві через протистояння двох управляючих компаній — «Південь» і «Місто для людей» — та судові позови мешканцям багатоквартирного будинку по Космонавтів, 53 почали блокувати банківські рахунки.

Також мешканці будинку по вулиці Театральній, 35а у Миколаєві б’ють на сполох через постійні проблеми з каналізацією, які, за їхніми словами, руйнують будівлю. Мешканці зазначають, що вже неодноразово зверталися до керуючої компанії «Місто для людей» та «Миколаївводоканалу», але, окрім обіцянок, реальних дій не побачили.

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

Миколаївці набрали майже 100 млн літрів безкоштовної води в бюветах з початку року
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів
У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів
Реклама

Читайте також:

новини

У селі на Миколаївщині планують відновити пошкоджений обстрілами ліцей: ремонт коштуватиме ₴30,4 млн

Альона Коханчук
новини

Волонтерка з Миколаєва отримала відзнаку Президента «Золоте серце»

Анна Гакман
новини

Стерненко отримав нагороду «Золоте серце» від Зеленського

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів

Юлія Бойченко
новини

Миколаїв вперше віддав харчування школярів у приватні руки. З ким пов‘язана компанія, яка отримала ₴14 млн?

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївоблтеплоенерго

У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів
Миколаївці набрали майже 100 млн літрів безкоштовної води в бюветах з початку року

У Миколаєві планують встановити ще 17 зарядних станцій для електрокарів

На виправлення дефектів «Острова звірів» у Миколаївському зоопарку витратить ще ₴4,3 млн

2 години тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні