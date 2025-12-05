Директор облтеплоенерго назвав «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у Миколаєві: «Немає контакту, дуже тяжко»

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, фото «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов вважає «Місто для людей» найпроблемнішою управляючою компанією у місті.

Про це він сказав під час брифінгу 2 грудня, пишуть «МикВісті».

Журналісти попросили прокоментувати інформацію, яка з'явилася в інформаційному полі Миколаєва і відповісти, чи дійсно облтеплоенерго має проблеми з недостатньою кількістю теплоносія через що в окремих житлових будинках немає опалення.

— Те, що (в облтеплоенерго, — прим.) не вистачає потужності сказала одна компанія — «Місто для людей». Це не правда. Котельні працюють згідно температурних графіків. Для більшості котелень, які пройшли модернізацію, не застосовуються графіки ГПВ (погодинних відключень, — прим.). Тобто вони працюють, — сказав Микола Логвінов.

Він також додав, що управляючі компанії та ОСББ мають готувати власні будинки до опалювального сезону — наприклад, провести гідравлічні випробування.

— Але, на жаль, на сьогодні більшість компаній не отримали актів готовності. Кожного року у нас одна і та ж історія. Чомусь керуючі компанії та ОСББ вважають, що готувати будинки до опалювального сезону — це вимога теплопостачальної організації. Гідравліку не треба робити, пробивати систему не треба. Але є нормативи. Тому не можу бути такого, що в одному будинку з теплом все добре і він готовий, а в іншому — погано, теплоносій менше. Це не правда. Ви можете зробити запит, у нас є журнали, — сказав Микола Логвінов.

На уточнююче питання журналіста, яка на думку директора облтеплоенерго найбільш проблемна управляюча компанія у Миколаєві, він відповів: «Місто для людей».

— Це одна з найбільших компаній. Тому, зрозуміло, там найбільше звернень з проблемами по теплопостачанню. З ними дуже поганий зв'язок — немає контакту. Якщо з більшістю компаній у нас є нормальне спілкування, то з ними дуже тяжко, — додав Микола Логвінов.

Нагадаємо, час від часу миколаївці скаржаться на управляючу компанію «Місто для людей». Зокрема мешканці багатоквартирного будинку на проспекті Богоявленському, 340 заявили, що повідомили компанію про те, що змінили управителя, однак там відмовилися приймати кореспонденцію та продовжують нараховувати плату за обслуговування. А у компанії «Місто для людей Миколаїв» заявили, що не отримували офіційного повідомлення про розірвання договору з будинком.

Водночас у Миколаєві через протистояння двох управляючих компаній — «Південь» і «Місто для людей» — та судові позови мешканцям багатоквартирного будинку по Космонавтів, 53 почали блокувати банківські рахунки.

Також мешканці будинку по вулиці Театральній, 35а у Миколаєві б’ють на сполох через постійні проблеми з каналізацією, які, за їхніми словами, руйнують будівлю. Мешканці зазначають, що вже неодноразово зверталися до керуючої компанії «Місто для людей» та «Миколаївводоканалу», але, окрім обіцянок, реальних дій не побачили.