У Миколаєві мешканці страждають від блокування рахунків через «війну» приватних ЖЕКів «Місто для людей» та «Південна»

Будинок у Миколаєві по вулиці Космонавтів, 53. Фото: Оксаген

У Миколаєві через протистояння двох управляючих компаній — «Південь» і «Місто для людей» — та судові позови мешканцям багатоквартирного будинку по Космонавтів, 53 почали блокувати банківські рахунки.

Як повідомляє у Facebook мешканка будинку Вікторія Лакезіна, її рахунки були заблоковані через начебто заборгованість перед ЖЕКом «Південь».

За словами постраждалої, щоб розблокувати рахунки необхідно було звернутися до суду, зібравши необхідні документи та сплативши судовий збір.

Вона зазначає, що у «Міста для людей» вже був типовий бланк судової заяви, адже люди почали скаржиться масово.

«При мені юристка дзвонила керівнику, казала дослівно: «У нас масово приходять жильці Космонавтів, 53, що робити?», тобто нас таких дофіга. Керівник відповів типу якщо «ходоки» сплачують в «Місто для людей», то допомагаємо, якщо не сплачують, то хай їб***ся самі», — зазначила жителька будинку.

Суд задовольнив позов заявниці і рахунки вдалося розблокувати.

«Десь за тиждень у «Дію» прийшла ухвала, мою заяву задовольнити. Тобто «Південний» був вочевидь неправий, і я впевнена, що вони це прекрасно усвідомлювали, просто розрахунок був на моральний і фінансовий тиск, мовляв, перелякаюся і побіжу платити», — вважає Вікторія Лакезіна.

Привіт! Я — Альона Коханчук, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Після цього мешканцям будинку запропонували провести нові вибори на загальних зборах.