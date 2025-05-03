  • субота

    3 травня, 2025

  • 13.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому, бо посеред дня вимкнули ліфт за борги

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому — ліфт вимкнули через борги. Фото: МикВістіМиколаївець на візку не зміг повернутися додому — ліфт вимкнули через борги. Фото: МикВісті

У Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта.

Про ситуацію чоловік повідомив редакцію «МикВісті».

За його словами, у керуючій компанії «Південь» йому сказали, що ліфт відключили через заборгованість. Самостійно піднятися додому він не міг, тож змушений був шукати допомоги.

На заклик відгукнувся депутат міськради Юрій Степанець. Він допоміг організуівати чоловіку підйом до квартири.

Реклама

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

Депутат Юрій Степанець від партії «Слуга народу» заявив, що винести це питання на найближчому засіданні профільної комісії міськради з питань ЖКГ.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у серпня 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

13 червня 2023 року  у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

Читайте також статтю: «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?»

Останні новини про: безбар'єрність

В Одесі планують встановити модульні вбиральні з доступними кабінками
В Одесі на трамвайному маршруті облаштовують зупинки для маломобільних пасажирів
Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта
Реклама

Читайте також:

новини

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик прозвітував за 2024 рік на виїзній сесії у Первомайську

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари

Аліна Квітко
новини

«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Катерина Середа
новини

«Ніко-Баскет» переходить до Суперліги: гравців та тренерів відзначили преміями

Аліна Квітко

Останні новини про: безбар'єрність

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта
В Одесі на трамвайному маршруті облаштовують зупинки для маломобільних пасажирів
В Одесі планують встановити модульні вбиральні з доступними кабінками

У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі

На Одещині жінка вбила дев’ятимісячну доньку, бо вона плакала

6 годин тому

У Первомайську мікроавтобус збив жінку: потерпілу доправили до лікарні

Головне сьогодні