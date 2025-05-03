Миколаївець на візку не зміг повернутися додому, бо посеред дня вимкнули ліфт за борги

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому — ліфт вимкнули через борги. Фото: МикВісті

У Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта.

Про ситуацію чоловік повідомив редакцію «МикВісті».

За його словами, у керуючій компанії «Південь» йому сказали, що ліфт відключили через заборгованість. Самостійно піднятися додому він не міг, тож змушений був шукати допомоги.

На заклик відгукнувся депутат міськради Юрій Степанець. Він допоміг організуівати чоловіку підйом до квартири.

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Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

Депутат Юрій Степанець від партії «Слуга народу» заявив, що винести це питання на найближчому засіданні профільної комісії міськради з питань ЖКГ.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у серпня 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

13 червня 2023 року у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

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