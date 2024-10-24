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Миколаївські депутати просять відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю

У Миколаєві хочуть відновити роботу комітету з доступності ля людей з інвалідністю. Фото для ілюстрації з сайту shostka.infoУ Миколаєві хочуть відновити роботу комітету з доступності ля людей з інвалідністю. Фото для ілюстрації з сайту shostka.info

Миколаївські депутати просять відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

З такою пропозицією під час засідання комісії Миколаївської міськради з питань житлово-комунального господарства виступив депутат від партії «Слуга народу» Юрій Степанець, пишуть «МикВісті».

Він запропонував направити рекомендацію заступнику міського голови Юрію Андрієнку, який очолює комітет, щодо проведення першого засідання вже у листопаді.

— Кількість людей з інвалідністю в місті збільшується, разом з цим зростає й кількість проблем. На жаль, у зв’язку з повномасштабною війною, роботу комітету доступності було призупинено, він був переформатований розпорядженням міського голови, і затверджено новий склад. Однак, навіть із затвердженим складом комітет досі не працює та не вирішує нагальні питання, — сказав Юрій Степанець.

За його словами, до нього як до депутата надходить багато звернень від маломобільних громадян, зокрема, щодо відсутності пандусів та не облаштованих тротуарів.

— Давайте надамо рекомендацію від нашої комісії щодо проведення засідання комітету доступності у листопаді, адже накопичилося багато питань, зокрема, у сфері благоустрою та житлово-комунального господарства, — зазначив Юрій Степанець.

Голова комісії, депутат від партії «Пропозиція» Дмитро Іванов підтримав пропозицію. За його словами, у Миколаєві через повномасштабну війну зросла кількість людей з інвалідністю.

— Я з вами згоден, адже і сам стикаюся з труднощами: не можу навіть потрапити в міськраду, бо моя коляска не проходить ні у двері, ні у ліфт, під'їзди відсутні у багатьох місцях. Тому треба звертатися з цим питанням, бо після вторгнення стало багато людей з інвалідністю, і потрібно знімати ці бар'єри, — підкреслив Дмитро Іванов.

Нагадаємо, у серпня 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначимо, згідно даних рейтингу Доступно.UA, у 2021 році Миколаїв посів 13 місце серед 19 великих міст серед доступності.

13 червня 2023 року  у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».

Під час конференції депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець нагадав, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

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