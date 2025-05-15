ДЖКГ Миколаєва пропонує мешканцям будинку, де конфліктують керуючі компанії, провести нові вибори

Будинок у Миколаєві по вулиці Космонавтів, 53. Фото: Оксаген

У Миколаєві мешканцям будинку на вулиці Космонавтів 53, де через конфлікт двох управляючих компаній вимкнули ліфт, пропонують провести нові вибори на загальних зборах.

Таку пропозицію висловив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов під час засідання профільної комісії міської ради 12 травня, пишуть «МикВісті».

Він запропонував провести загальні збори мешканців та обрати одну управляючу компанію, яка надалі обслуговуватиме будинок.

— На мій погляд, треба все ж зібратися загальними зборами і вирішити, хто є управителем у цьому будинку. Ініціювати ці збори можуть співвласники — ініціативна група не менш як три людини. Є кілька варіантів: можна обрати управляючу компанію «Місто для людей», можна обрати «Південне», можна взагалі піти в ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. Все на розсуд мешканців. Департамент готовий прийняти участь у таких зборах і допомогти у будь-якому з обраних рішень, — сказав Ігор Набатов.

Цю ідею підтримав депутат міськради Юрій Степанець, який повідомив, що також долучиться до організації цих зборів.

— Ліфт став зброєю не проти боргів, а проти містян, які проживають у цьому будинку, тому що є заборгованість. Це не є нормальним. Наскільки я розумію, управляюча компанія вже отримала припис від Департаменту ЖКГ з приводу того, що це не є законним методом боротьби з боргами, — додав Юрій Степанець.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.