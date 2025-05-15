  • четвер

    15 травня, 2025

  • 17.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 15 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 17.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ДЖКГ Миколаєва пропонує мешканцям будинку, де конфліктують керуючі компанії, провести нові вибори

Будинок у Миколаєві по вулиці Космонавтів, 53. Фото: ОксагенБудинок у Миколаєві по вулиці Космонавтів, 53. Фото: Оксаген

У Миколаєві мешканцям будинку на вулиці Космонавтів 53, де через конфлікт двох управляючих компаній вимкнули ліфт, пропонують провести нові вибори на загальних зборах.

Таку пропозицію висловив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов під час засідання профільної комісії міської ради 12 травня, пишуть «МикВісті»

Він запропонував провести загальні збори мешканців та обрати одну управляючу компанію, яка надалі обслуговуватиме будинок. 

— На мій погляд, треба все ж зібратися загальними зборами і вирішити, хто є управителем у цьому будинку. Ініціювати ці збори можуть співвласники — ініціативна група не менш як три людини. Є кілька варіантів: можна обрати управляючу компанію «Місто для людей», можна обрати «Південне», можна взагалі піти в ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. Все на розсуд мешканців. Департамент готовий прийняти участь у таких зборах і допомогти у будь-якому з обраних рішень, — сказав Ігор Набатов

Цю ідею підтримав депутат міськради Юрій Степанець, який повідомив, що також долучиться до організації цих зборів. 

— Ліфт став зброєю не проти боргів, а проти містян, які проживають у цьому будинку, тому що є заборгованість. Це не є нормальним. Наскільки я розумію, управляюча компанія вже отримала припис від Департаменту ЖКГ з приводу того, що це не є законним методом боротьби з боргами, — додав Юрій Степанець.

Нагадаємо, на початку травня 2025 року в Миколаєві чоловік на інвалідному візку кілька годин не міг потрапити до своєї квартири на 6 поверсі через раптове відключення ліфта. Згодом стало відомо, що причиною стала суперечка між двома керуючими компаніями.

Редакція з’ясувала, що мешканці цього будинку вже тривалий час страждають через протистояння двох обслуговуючих компаній — «Південь» і «Місто для людей». За словами жителів, одна за одною компанії приходять «на обслуговування», міняють замки на щитках, то вмикають, то відключають ліфт. Через цю плутанину люди не знають, кому платити, і накопичуються борги.

А в департаменті ЖКГ міськради підтвердили, що ліфт був зупинений незаконно і «Південна» отримала припис з вимогою поновити його роботу.

Останні новини про: Департамент ЖКГ

Причиною зупинки ліфту, через що людина з інвалідністю залишилась на вулиці, став конфлікт двох приватних ЖЕКів
Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн
У Миколаєві повернулись до ідеї облаштувати велодоріжку неподалік парку «Ліски»: для цього шукають донора
Реклама

Читайте також:

новини

Медобстеження за мільйон: у Миколаєві хочуть перевірити стан здоровʼя працівників обленерго

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення Миколаївської міськради про будівництво АЗС біля будинків

Аліна Квітко
новини

Замість семи — дві: у Миколаєві вирішили ліквідувати 5 поліклінік

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Казка» стає частиною Палацу урочистих подій: у Миколаєві завершують реорганізацію дитячого містечка

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина набрала лише 23 бали зі 100 у рейтингу цифровізації

Світлана Іванченко

Останні новини про: Департамент ЖКГ

У Миколаєві повернулись до ідеї облаштувати велодоріжку неподалік парку «Ліски»: для цього шукають донора
Після коригування проєкту вартість відновлення будинку на Адміральській у Миколаєві складе ₴12,6 млн
Причиною зупинки ліфту, через що людина з інвалідністю залишилась на вулиці, став конфлікт двох приватних ЖЕКів

Виконком погодив демонтаж ще 10 кіосків у трьох районах Миколаєва: яких саме

Мешканці Соляних через суд оскаржують давнє рішення Миколаївської міськради про будівництво АЗС біля будинків

У Вознесенську завершують будівництво реабілітаційного центру вартістю ₴37 млн

Головне сьогодні