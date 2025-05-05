Причиною зупинки ліфту, через що людина з інвалідністю залишилась на вулиці, став конфлікт двох приватних ЖЕКів

Миколаївець на візку не зміг повернутися додому — ліфт вимкнули через борги. Фото: МикВісті

Через суперечку між двома керуючими компаніями в одному з будинків Миколаєва вимкнули ліфт — чоловік з інвалідністю змушений був кілька годин чекати під будинком.

Відповідне пояснення надали в департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міськради реагуючи на публікацію «МикВісті».

Як відомо, 3 травня, до редакції звернувся миколаївець, який на інвалідному візку не зміг піднятися до своєї квартири на 6 поверсі — ліфт раптово перестав працювати. У компанії «Південь» йому повідомили, що підйомник відключили через борги. На заклик про допомогу у соцмережах відгукнувся депутат міськради Юрій Степанець — він організував підйом чоловіка додому.

В департаменті ЖКГ розповіли, що проблема виникла через те, що з 2018 року будинок обслуговувала компанія «Місто для людей Миколаїв», а з 2021 року управителем стала «Південна» — за рішенням самих мешканців. Однак частина людей досі сплачує кошти старому ЖЕКу, що ускладнює ситуацію з оплатою й обслуговуванням будинку.

Реклама

— Деякі мешканці і досі сплачують кошти попередньому управителю — ТОВ «Місто для людей Миколаїв», що створює правову колізію. Відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», рішення щодо управління приймаються виключно на загальних зборах співвласників. Тому, як варіант вирішення ситуації, мешканцям можна провести збори, запросивши представників обох компаній, і прийняти остаточне колективне рішення: або затвердити діючого управителя, або обрати нового, або створити ОСББ. Департамент ЖКГ готовий виступити організатором таких зборів у випадку наявності відповідного запиту від співвласників багатоквартирного будинку, — зазначили в департаменті.

В ДЖКГ додали, що зупинка ліфта через борги є незаконною. Ліфти мають працювати безперервно, крім випадків аварій або ремонту. Через порушення компанія «Південна», яка наразі обслуговує будинок, отримала припис із вимогою поновити роботу ліфта.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.